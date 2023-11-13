「有人說：一滴精十滴血。做愛真的會有損男人健康？抑或，這只是以訛傳訛誤導人的傳聞？」她在輔導室內抛出這個問題，其實是想打開話匣，討論近來與丈夫在性生活上面對的不協調情況。

「聽說男人的精子數量有上限，有些人還說男人一生大概可以射精4000次，用完就冇，如想避免太快用完，就要控制做愛次數。況且，做愛次數太頻密，對身體也不好。」他針對性的回應太太具目的性之提問。

近半年，太太覺得他對做愛的態度和反應跟以往不同，時而拒絕，時而迴避。太太形容自己性意欲不算強，但留意到他對性的反應明顯比以前冷淡，擔心發生了甚麼問題，因此想知究竟。

「我們做愛的次數其實不算頻密，但是……」太太說。

「從健康角度而言，虛耗少一點，有助養生。」太太話還未說完，他立即打岔。

她擔心做愛次數減少，有損親密關係；他認為控制性慾、減少性行為，有利健康養生。

男人精子量有限，用完就無，是否正確？

關於精子上限，有兩個普遍的迷思：1）次數上，男人一生可以射精約4000次；2）總量上，以平均每次射出精液4ml計算，一生可射16公升。每論是次數或整體總量，由於有上限，所以要「慳住用」。但如果回歸醫學角度，若健康正常，男性睪丸會不斷製造精子，並非那麼容易清倉，一些年近80的男人還能當上爸爸，就是一個明證；即使真的有上限，也遠高於傳聞所說的。

禁慾有助養生，真的嗎？

研究指出，性行為會刺激多巴胺和催產素的分泌，令人感到輕鬆愉快，有助減輕神經緊張、消化不良及失眠等症狀。除非在做愛後，身體或精神狀況感到疲憊不堪，性行為次數才需要作出調整，否則做愛是其中一種令人感到愉快的運動，亦有助提升伴侶間親密感。做愛令人體會身心歡愉和親密，其實有助養生。

輔導室內這對夫婦，由性慾、性行為談到性關係，分享各自想法之餘，也像上了一堂成年人性教育課。