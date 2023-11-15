又到了結婚旺季，我今年收到的囍帖比往年都要多，當中一些受疫情影響，打亂了計劃的朋友，都趁這一年趕緊補回來。

替他們高興之餘，也留意到有幾位本來打算今年成婚的，最後卻不了了之。

每段關係或多或少會遇上關卡，有的在磨合初期已經觸礁，有的蜜月期過後覺得感覺不對，有的以為相戀三數年相當穩定，冷不防被第三者背後突襲。走過這些險阻，滿以為婚後將會幸福美滿，誰知道真正的boss級挑戰，是由你們決定結婚那刻才開始。

對於婚姻生活的憧憬，要住哪裏、生不生孩子，A與未婚夫早就談及過，也算是初步取得了共識。大概是太著眼於未來願景，他們竟遺漏了討論婚禮細節，到著手籌辦婚禮，才發現從第一步開始大家的意念便已南轅北轍。原來男方不喜歡跟從傳統習俗，想一切從簡，A卻希望有個圓滿的婚禮，就算繁文縟節亦不想錯過；而他本來打算將聯名積蓄用於婚後生活，讓孩子有更好的學習環境，她則認為錢花了可以再賺，但辦婚事一生人只得一次。

他們各自的觀點角度本身並無對錯之分，然而一旦有了分歧，在對方眼中便變成價值觀和處理態度等等問題。過往甚少爭執的二人，如今竟然陷入冷戰，甚至開始懷疑昔日和諧不過是巧合製造的假象。當大家堅持各不相讓，就知道這椿婚事不繼續下去也許對彼此更好。

B的未婚夫待她如珠如寶，偏偏他的母親大人總覺得B搶走了自己寶貝兒，因此對B處處刁難。夾在中間的未婚夫曾經嘗試落力調解，卻絲毫未見起色。他權衡過輕重，覺得老人家的思想難以改變，惟有勸B繼續忍氣吞聲。

「佢話阿媽無得揀，但丈夫我有權再揀，就算幾愛佢都好，我都說服唔到自己要過得咁委屈，搞婚禮個過程佢媽咪都好唔合作。想像同媽寶結婚嘅下場，可能係佢哋企同一陣線，我就變成衰人；與其最後離婚收場，不如唔結婚……」B說。

拍拖6年，C早就認定身旁那位是將來的配偶，好不容易等到對方求婚，她卻突然有種不安感。C反問自己：「真的要跟這個人一生一世嗎？」，原來要落實一個重大決定的時候，我們才會反思內心真實的想法。6年相處算是不過不失，但能夠形容為「很愛」嗎？她心知自己對男友已再沒甚麼火花。

C是位女性朋友當中唯一決定繼續結婚的，原因是「找不到拒絕的理由，也沒信心找到下一個更愛的人。」

現實多半如此，很多人即使對伴侶或自己情感欠缺信心，但仍然會本著冒險的心態去碰運氣，不望婚姻生活甜蜜溫馨，只求無風無浪、平穩過渡。最壞打算不過是離婚而已，沒甚麼可怕。

「從計劃結婚便已想像自己離婚……」這是許多人都不敢說出口的心底話，藏在誓言背後，有種看破不說破的共識。