每對情侶也有自己一套相處之道，究竟不同類型的情侶，是如何讓愛情保鮮？今集我們請來了得獎健美運動員Bosco和太太Hilary，和我們分享大隻型男的種種生活情趣事！原來健美先生看似大隻，實質常常無飽飯食，比賽前仲會能力值大減！操Fit過程中是否需要禁慾？肌肉男在性事體位應用無難度？未必！作為健身教練的Bosco，在節目中分享鍛練身體某部分有助提升性能力！事不宜遲，有請Bosco和Hilary為我們大揭秘！

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Tony Leung

Editing／Crystal Kwok