患上公主病的病者，有自知之明都還好，有些是不自知、不檢討，還四處怪責別人對她不夠好，曾認識一兩位前朋友罹患嚴重的公主病，不只讓與她相處的人感到戰戰兢兢，就連男人也是對她們退避三舍！這4大公主病徵狀，牢牢看清，警剔自己或小心他人都好呀！

1／不高興便立即黑面

人可以有脾氣，但也得分程度和時候，經常無故黑面的女人可謂最為人詬病吧。每當事情稍為不如她意，或是對方未有服從她的旨意，便立即翻臉無情，端出架子、擺臉色、發脾氣或是出口咄咄逼人，彷彿全世界的人都要圍著她公轉，順她意思。只要惹得公主不高興，或是碰巧她心情欠佳，脾氣旋即爆發，完全沒有理智可言。有些女人還自傲地把這樣的反應定義為性格直率，真是有錯也不會認呀。不分青紅皂白、不顧場合的黑面、發脾氣，不就是顯得自己性格、修養不夠吧！

2／自我感覺良好，卻貶低身邊朋友

公主病的女生向來覺得自己與別不同，擁有超乎常人的地位，更有盛世美顏，她們的好要得到眾人的認同和讚美。朋友Y的前閨密便是此等人物，向來自我感覺非常良好，平時已愛將身邊朋友評頭品足一番，有次更當著Y面前批評她外表，說她五官不夠漂亮，身型欠佳，而「公主本人」卻指自己眼大鼻高，男人都讚她美。她故意的取笑Y，還逼著在場的朋友認同她的美貌和評價，害Y異常尷尬。此等比拼外貌的「小學雞」遊戲，樂此不疲的貶低朋友，抬高自己，真是自以為是得讓人搖頭不已！

3／千方百計要男友示愛，動輒分手威脅

是沒有安全感，或是公主病的女生自知不夠可愛？她們總喜歡要求男人不斷表達愛，為她們做這，做那，例如要求定期吃好西、送花、送禮物，好讓她們能夠在社交平台打卡、向朋友曬命？！而她們要的東西大都和錢銀掛勾，有一定的價值才合乎她們的要求，這樣才顯得自己被男友或追求者捧在手心吧。要是男方沒有做到她們要求的事，公主病女生便會動輒耍性子、提出分手，這個手段她們經常動用，只要讓對方屈服，順從自己心意，對方的感受她們又怎會在乎！

4／把自己過錯都推在別人身上

「公主」是不會犯錯的，就算做錯了都是為勢所逼，要怪就先怪身邊隨從和僕人？認識一位前友人，向來覺得自己永遠是對的，包括不忠。她和男友一起多年，但她長期出軌卻絲毫不感到歉疚，更在朋友面前大講男友是非和過錯，彷彿是男友不濟，才讓她忍不住搭上其他男人。有次男友發現她偷食的蛛絲馬跡，她也毫不檢點，滿嘴推搪的謊言，更向朋友興師問罪，直指是有人爆料，才讓她偷食秘密曝光……。嗯，由始至終，一切都錯不在她，全是他人的問題，此等強勢的公主格，真是奇葩！