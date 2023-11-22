早前從台灣討論區看到一篇帖文，有位男士說自己從小與母親相依唯命，由於她行動不便，所以他由出社會開始便拼命工作，希望給母親過上尚好生活。37歲之齡，他已有穩定事業，也達成了給母親置業的心願，而下一項要費心的，就是多年來一直被耽擱了的愛情。

他說他參與過大大小小不同的配對和相親，然而，即使起初與對方如何投契，一談到自己的家庭狀況時，所有女生便立即打退堂鼓。比較禮貌的會推搪說「我們還是做朋友比較合適」；有些橫蠻的，甚麼會直接罵他浪費女生的寶貴時間，言下之意就是「不會有女生答應跟你這種男人交往」。

獨生兒、母親需要貼身照顧…… 聽到這裏，女生腦袋不用高速運算，也大概預計到成為這男人的另一半必須時刻侍候老人家，而無論事務上或經濟上，亦沒有兄弟姊妹可以幫忙分擔。雖說男方有穩定經濟基礎，亦無意把伴侶當作婢女，但明顯地，這口頭承諾並不能完全消退女生們的一切憂慮，要是嫁給了這樣子的媽寶，往後人生難捱矣！

男人不是不清楚自己的處境，偏偏他母親就是不信兒子相貌堂堂、一表人才、事業有成，怎會交不到女朋友？

他固然不可能跟母親直說：「你就是我的愛情障礙」，所以當面對母親不斷催婚時，他總是有說不出的無力感。

單親獨生兒的壓力，並不難想像，例如老人家生病了需要人陪診，但有職責在身未必能隨時告假，加上所有醫療開支得一個人扛起，更加不能丟掉工作。在最束手無策時，實在很需要有人支援。

香港這邊的情況，跟台灣也許有點不一樣。相似的是，從80年代末開始，很多家庭都只生一個孩子，獨生的比例大大提高了；而不同的是，香港人不知何時開始已明白到「養兒防老」這觀念並不可靠，做父母的心態變成「老本有多少儲多少」，目標是不加重子女日後的負擔之外，有餘裕的話甚至可以幫忙孩子支付房貸。

另一方面，香港媳婦誰不是天生的解難奇才？她們多半不會為了照顧長輩而放棄事業；照常外出工作，再花點錢僱個女傭或看護，不是更合乎經濟原則嗎？站在女人立場，她願意付出，當然是基於她對你的愛，同時也期望你將心比己，萬一她遇上困難時，你亦會互相扶持。

像台男那樣相親失敗，原因是彼此尚在配對階段，既然女生手握選擇權，又談不上很喜歡，會避開眼前不利因素也是理所當然。要怪她們想法太現實嗎？未愛上之前，做好風險管理也是人之常情。

只能說，沒有愛情做基礎，連起步路線都出錯，自然不能跑到終點。

建議台男可以僱一位合眼緣的看護小姐，要是日後能夠發展感情，相信在公在私她都願意把母親照顧妥當。與看護談戀愛這回事，一點都不稀奇，我都是從富豪名人身上取經的。