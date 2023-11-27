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27/11/2023

欠缺激情的婚姻：婚外遇上心動的另一個，應否隨心動而行動？

#婚姻 #兩性關係 #性治療師 #婚外情 #兩性 #夫妻關係 #性治療 #Love Philosophy #激情
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　　在網路上曾經看過一對已婚超過70年的老夫妻，用了一個比喻分享維持婚姻的秘訣：「我們那一代的人，物件出了問題會想辦法維修；現在的人，物件出了問題會將它丟掉。」

 

　　「如果那個跟你一起生活的人，你對他已經沒有感覺，像是日復日一起生活的室友，甚麼辦？難道這樣過一世？」當我仍在揣摩她所思所感時，她繼續對我說：「我在公司遇上了一位男同事，我對他很有好感，他對我亦有意思，近來我們經常在一起。」

 

　　她已婚6年，丈夫有穩定職業，性格平和踏實，是眾人眼中的「老實派」，但人就是這樣，婚前視為優點的「踏實」，婚後漸漸轉化成會被扣分的「沉悶」。

 

　　「我丈夫不是不好，但我們相處，總覺欠缺了一點甚麼似的？」她給我形容當下對婚姻的感覺。

 

　　「你希望在婚姻找到甚麼感覺？」我問她。

 

　　她沒有正面回應我的提問，卻提及公司那個他給她的感覺。那男同事喜愛戶外活動，形象sporty，健談幽默，對影相有認識，跟她丈夫相比，完全是另一類。除了經常私訊，他們曾相約過往石澳及西貢拍照，他教她擺post時有不少body touch。有些不在床上的body touch，原來更加sexual，更容易令人在不自覺下產生connection。那些照片，她從沒在自己的FB及IG發佈，只作私下回味，但愈有偷的感覺，愈令人怦然心動。

 

　　「似乎那男生吸引你的，是你丈夫沒有的特質，但世上又怎會有一個人能全面擁有所有吸引人的特質？」我希望她除了探索夫妻感情是否停滯下來，還去檢視自己對婚姻的態度和期望。

 

　　有學者指人對婚姻的態度，數十年來不斷轉變，由最初著重家庭制度（system），到後來強調伴侶關係（we），到現在非常強調個人感覺（me）。西方更有研究指，有近半數婚姻破裂，並非因為出現暴力或一些不可挽回的問題，而是感到自己的需要不被滿足。

 

　　是男人不壞，女人不愛？抑或，是人有時連自己想愛甚麼，也未必清楚？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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