生活在香港這個投訴之都，我們常常都在抱怨，上周的感恩節，大家有向身邊的人表達謝意嗎？有心理學家指出，夫妻情侶之間最缺少的就是「Express Daily Appreciation」：每天稱讚對方！有研究指，伴侶間溝通質素差，關係自然差，那麼一個恩愛關係又應該有甚麼特質呢？原來稱讚次數與抱怨次數有黃金比例！怎樣稱讚別人不失自然？學懂讚人後，自己被讚時又要如何反應？讚美力量其實超乎想像中強大？今集即聽專家分享！

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok