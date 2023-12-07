每對情侶都有自己一套相處之道，究竟不同類型的情侶，是如何讓愛情保鮮？今集我們邀請了英文老師Simon Sir和伴侶Steven這對「夫夫」，大談男男生活情趣事！原來男男圈子人人愛自由，唔想受束縛！究竟二人是如何相識、甚麼要堅持結婚？二人最初怎樣和家人公開出櫃和宣布結婚？原來婚前婚後相處都有要訣！同性伴侶如何將愛情保鮮？有請這對恩愛夫夫為我們分享！

Readmore：

怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？

今集講性別認同！男女性別以外仲有They / Them！哪些名人明星選擇跨性別？性別焦慮可以殺死人？

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok