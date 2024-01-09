友人年前與男友分手，勉強說當回朋友，大概只是禮貌之詞，她情願各自回到平行線，互不打擾。

「我都唔明，其實都分開咗啦，點解佢仲要不時搵住我，問我近況！」她皺著眉說。

「咁煩㗎，其實有咩好搵呢？」我不禁說著，難道他未搞清楚分手的意思麼。

「分手後，佢間中會WhatsApp問我點，又成日like我IG post，我初時當朋友就算啦，到後來我post下相，佢又會話『其實分手後你真係過得好咩？』、『我覺得你扮開心』，我除左莫名其妙，仲好佩服佢幻想力咁豐富！」回復單身的她過得挺好，只是在有心人眼中，任憑她post行山、外遊的照片，都會由「享受生活」被解讀成「心情不好，正在散心」，嘿！

「就算唔係想復合，淨係咁八卦都好煩啦！」

「真心唔想同呢啲人有太多聯絡，畀我靜靜哋生活唔得咩！」她苦笑的說。

我懂，分手後雖不至於與前度反面，但也不會想與對方有頻繁的往來，大家各自安好地生活吧，何必刻意聯絡！尤其他們已分手一段時間，他依然三番四次地找她，故意過問她生活現況，是為人八卦，愛打聽她的最新消息吧。早前她不勝煩擾，不欲再看到他經常瀏覽她IG post後，除了按下心心，還不時把Post截圖後發給她，說上一兩句，她只好Remove follower，誰知道他竟然Resend follow request，真好意思！

「你已經避佢咁多次，唔想有聯絡，佢都仲要Keep住搵你，好唔識趣囉！」

她已多次迴避，他還是千方百計的聯絡她，真讓人感到不舒服。說到底，是關心還是想窺探她近況，再配上自己的理解，認為離開後的她過得並不好？

這讓我想起朋友B早前跟我說起她的職場遭遇，性質相似也。B在離職前已被前同事們刻意孤立，他們在公司搞小圈子，更起了一個杯葛她的Group名，她一直知情卻沒有作聲。離職已數年，前同事不是故意留意她社交平台，交流八卦消息，便是間中WhatsApp，追問她現在過得怎樣，是否有新工作、家人生活如何等，多次要Update她近況，讓她不厭其煩。其實這不是關心而是八卦，是故意打聽她現況，看看有沒有新的話題或笑料，以便繼續搬弄是非吧，哈！

當不顧對方意願，經常借故保持聯絡、故意找她、問及近況，那不是關心，而是一種讓人感到討厭的打擾！