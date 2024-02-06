臨近情人節，友人已積極步出單身comfort zone，踴躍參加活動結識新的對象，亦四圍細問朋友的意見，鑽研約會技巧。其實要在約會中留下好的印象，為自己加分，沒有多難，擁有優秀的外表固然吸睛，但行為舉止、談吐態度亦是對方會考慮的重要一環，約會細節要注意，男女適用啊！

準時是最基本卻最多人忽略的禮貌

約會的大忌，「遲到」一定榜上有名，不用多說，肆無忌憚的遲到是有多惹人討厭呀。男友人早前跟一名女生約會，卻最後無疾而終，他提到對方是個奉旨遲到的人，好幾次他駕車到她家樓下，等了個多小時，遲到的她才姍姍來遲地出現，他的好感和耐性也因此漸漸敗光，最後斷然地結束這段發展中的關係。明白身為女生，都得花上不少時間在約會前裝身打扮，無傷大雅的遲到，例如5至10分鐘內是可接受的範圍，但切記別把自己的遲到，對方的等待當作是理所當然的事呀！

約會時，切忌機不離手

現代人嘛，習慣了有手機才有生活的模式，手機離手會感到不安，平時倒也沒關係，但約會這重要時刻依然有此等習慣，真是讓人印象分大減！早前好友與初相識的男生約會，對方由頭到尾的把玩著手機，不是在瀏覽社交平台，便是在回朋友短訊，簡直當她透明。即使當時她正在說話，對方依然自顧自的全程盯著手機，一句「你講吖，我有聽㗎」，但沒望過她一眼，讓她非常無癮……。說甚麼約會，真以為是在搭枱，各自修行的兩人呢，沒禮貌、不懂得尊重別人的他，故然讓人觀感甚差，無下次了！

待人接物保持禮貌，別展現壞態度

翻著過去的記憶，我曾和一名男生有過短暫的約會，他對我友善又照顧有加，但有次飯局，他對待waiter的態度真是讓我對他好感度大打折扣。當時他想waiter把桌上的盤子都收去，一句「同我即刻收咗佢」，沒禮貌的態度令我當時為之一呆，好吧，大概是他「職業病」發作，習慣了趾高氣揚地指使別人做事。那時我不禁開始衡量這個人的性格是不是好的發展對象，要是態度這麼差地跟外面的人說話，可會輕易惹事生非或與街上的人吵架？！又或是當我與他發展下去，他會露出真性情，以同樣的態度，指指點點我麼？想到這裏，對他的印象分即時大減。