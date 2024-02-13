  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

13/02/2024

Speed Dating認識的他，約會後卻說「未想拍拖」！是原因還是借口？

#兩性關係 #約會 #拍拖 #Speed Dating #兩性 #Love Philosophy #情感關係 #出pool
  • 收藏文章

　　計劃出Pool的她，早前參加一連串Speed Dating活動，認識了一名從外國回來，在金融界工作的男生，一口流利的英文、半鹹淡的廣東話、帶點陽光的笑容，瞬間吸引著她。這幾個月以來，他們幾乎每星期約會，讓單身已久的她不禁心花怒放。

 

　　約會初期，她每次說起他都是雙眼發亮：「佢外型好，性格都OK，講廣東話個時仲好Cute……哈哈，呢排同佢keep住約會我好開心呀！」

 

　　幾近無間斷地約會多月，雙方態度帶點曖昧、親暱，顯然是處於友達以上，戀人未滿的狀態，發展成情侶是指日可待吧，她是這樣想的。

 

　　「同佢都Date咗一排，但佢又無下一步……。前排我忍唔住問佢，點知佢話『未Ready拍拖』，呢個理由會唔會太好笑呀！」她不禁有些失望。

 

　　「唔係想拍拖但又畀錢Join speed dating，一定係想純交友啦，哈！」我也不禁失笑。

 

　　無論條件或性格，他都是她的理想型，持續約會數月，不是該邁向直路麼，怎麼他給出這個答案！要是兩人剛認識，也許還需要時間了解，確定彼此是不是適合的對象。然而他們已約會多時，每星期慣性見面，言談甚歡，相處愉快，不是代表正在發展順利麼？！假如他根本沒有意思，大概在一兩次約會後，即會自動斷聯吧，這是Speed Dating的生態。怎麼擺出欲拒還迎的姿態，有了曖昧感覺後才拒絕，難解！

 

　　Speed Dating的原意正是認識對象，以拍拖為目的，不然何需付上一筆金錢，花費時間參加約會呢？別說甚麼為了擴闊圈子，交個朋友等搞笑原因，我才不信，這個年紀，要付錢的，誰不是目標為本。

 

　　以為好不容易遇到一個期盼已久的對象，怎知道依然是零結果。大概失望不只是因為這次有過期待，付出過感情，而是步入中女之齡，單身已久的她，終於遇到這個他 — 這幾年來讓她最有所期待的人，以為愛情降臨，卻原來是曇花一現。

 

　　他的回應是甚為耐人尋味，難道是在尋找一段只求開心、閒時有人陪、聊天、吃飯的關係麼？反正說到確認彼此關係，便會產生責任了，拒絕至上吧！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
好營養
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk