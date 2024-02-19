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19/02/2024

新一年要送舊迎新？分手後「SP關係」豐富，卻不知最後情歸何處

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　　送舊迎新，除了是新年願望，也是感情經過合與離的過程，舊的完結而去尋找新的想法。

 

　　「舊嘅唔去，新嘅唔嚟。」大半年前，當他結束上一段感情時，友人曾這樣安慰他。

 

　　「你離開一棵樹，仍有一大片森林等待你去發掘。」另一友人鼓勵他樂觀的向前望。

 

　　向前望本身沒有錯，但如果不知道自己的需要和方向，向前望只是一種盲目的樂觀。

 

　　「以往三年，你只有一個女友，現在未夠一年，已經有四、五個，很多男人都很羨慕你。」友人日前對他說。

 

　　他臉上掛著勉強的笑容，似乎沒有對「被羨慕」而感到喜悅。

 

　　「完了一個，找回四、五個，你不覺得開心？」我問他。

 

　　「有些東西，不是多就好。」他慨嘆地說。

 

　　令人最難忘記的，原來不是開心笑容，而是傷心眼淚。有些眼淚，更因為要表現樂觀而要佯作它不存在。對於上一段感情，女友背著他跟她的前度上床，其實他一直耿耿於懷。

 

　　「我對她其實很好，大家的感情也穩定，為何她去偷食？莫非自己在性方面不能滿足她，所以她要另找途徑？」他內心一直存在這疑問，卻一直沒有澄清，因為一旦得知是自己性能力不足而導致「戴綠帽」，就更難以面對。決絕的「斬纜」，似是最佳的止痛方法。

 

　　失去原以為屬於自己的那棵樹，他開始在交友App發掘那大遍森林。由於「Flirt女」口才不錯，他的收穫不少，更與其中五個女生上過床。

 

　　「SP的關係比拍拖簡單得多，情到濃時上床，不需要考慮將來大家的相處，更不用面對感情上的其他煩惱。」他也提及在SP關係中，那些女生頗享受跟他上床。那張床原來有兩個意思：1）不再需要面對感情上的失去和受傷；2）在對自己性能力的懷疑上，找回一點安舒和肯定。

 

　　「擁有一段穩定感情與周旋於不同女生像是艷福無邊，你覺得那一種感情生活是你更想追尋的？」我問他。

 

　　他眼望牆壁，沒有回答我問題。或許，他的沉默已經回答了我的問題。

 

　　在感情世界，人很多時並不是對準將來向前望，反而是一直被過去傷痛所主宰。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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