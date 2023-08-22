早前台灣「#MeToo」風暴是從學術界、政治圈開始，燒到演藝圈後更廣受中港台華人圈注意，當中涉及的男藝人，未被受害人指控前全都在公眾面前打造了正面形象，例如有「顧家好男人」美名的宥勝、近年形象翻生的名主持人黃子佼、曾獲選十大傑出青年的炎亞綸、與妻子范瑋琪公認為恩愛夫妻的陳建州（黑人）等。被指控的惡行包括有強吻、非禮、強拍裸照、霸王硬上弓、偷拍性愛片等，受害者有男有女，當中亦有未成年的。被指控的男藝人，有些承認當年的惡行，有些宣布退出台灣演藝圈。



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#MeToo風暴早前在台灣爆出，但性騷擾在各地方都有，職場、學校、宗教團體媲媲皆是，有些是道貌岸然者，但暗地裡卻做著令人髮指的事。性騷擾包括不受歡迎及非受邀約而向對方主動作出的身體、視覺、言語或非言語上涉及性的行徑。臨床心理學家Elizabeth Powell舉出下列性騷擾的例子：（1）施加不受歡迎的碰觸、拍打或擰揑；（2）在對方不情願的情況下用自己身體部位磨擦對方的身體；（3）明示或暗示要求性方面的好處，亦同時以明示或暗示的方式，威脅對某人的工作、學業或將來前景不利；（4）身體上侵害某人；（5）以言語騷擾或侵犯某人；（6）評論某人的衣著身體或身材；（7）以不懷好意或輕挑的眼光注視某人的身體。

性騷擾是性和權力的混合，而性騷擾者（sexual harassers）往往是「慣犯」，即非第一次「新手」，之所以不斷一而再、再而三地做出性騷擾的惡行，是出於以為自己：（1）做了會沒有其他人知道；又或（2）即使有人知，也不會有後果。

近三十年，開始有心理學者研究性騷擾者（sexual harassers）的心理。美國伊利諾州立大學的心理學者John Pryor專門研究性騷擾者的特質，他發現，男性騷擾者人格上大多是欠缺同理心、認為男人強過女人和喜歡權威及支配別人。當性騷擾者自覺權力／職權愈大，就愈認為自己的惡行可以神不知鬼不覺。Impunity（即自以為惡行不會有懲罰）是性騷擾者夠膽做壞事、甚至會愈做愈大膽的原因，例如由一開始只觸碰受害人身體輕輕「博懵」，見對方沒反應之後，繼而進一步製造機會做出攬腰、熊抱等行為。

對付和杜絕這類自以為每次都可瞞天過海的性騷擾者，最應當做的事，是攻其自以為惡行不會有懲罰的Impunity心理漏洞，讓他們知道其性騷擾行為是有後果、有教訓、有懲罰的；又，當性騷擾者的惡行被揭發，通常他們的反應都是同一套路，受害人若熟悉性騷擾者的套路，就不用害怕，下星期再續。