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28/12/2021

心臟衰竭個案上升！醫生：新型糖尿藥有望減患者入院、死亡風險

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　　人口老化令患上心臟衰竭的風險上升。據醫管局數據，近年因心臟衰竭入院的人次趨升，當中舒張型心臟衰竭佔整體個案逾半。有調查發現，近4成半患者不知個人行為和習慣與心臟衰竭入院的次數有關，醫生指調查結果反映患者對自我管理的意識薄弱。另外，近年醫學界發現治療糖尿病的新型抑制劑，有助減低患者的死亡及入院風險。

 

朱先生（右）5年前發現心口痛，檢查後發現心臟有3條血管達中上程度阻塞，旁為陳藝賢醫生。（受訪者提供）

 

　　據醫管局數據，本港因心臟衰竭入院人次趨升，由2015年的18,249人次升至2019年的21,015人次。香港心臟專科學院前院長、心臟科專科陳藝賢醫生指，心臟衰竭源於心肌受損，令心臟功能因此減弱，難以輸送足夠血液和氧份供應身體各部分，患者會出現不同徵狀，如氣促、水腫等。

 

　　心臟衰竭可分為舒張型心臟衰竭（HFpEF）及收縮型心臟衰竭（HFrEF），當中HFpEF佔逾半個案，此類患者的心肌會變得僵硬，會導致心室不能正常運作。惟醫學界對治療HFpEF一直束手無策，僅能處理個別病徵，如為同時患心血管收窄的患者進行「通波仔」手術、為患上心房顫動的患者提供薄血藥等。

 

 

新藥減入院需要 改善生活質素

 

　　近年用作治療糖尿病的SGLT2抑制劑陸續面世，醫學界發現此藥有助減低糖尿病患者的心臟衰竭住院及死亡風險，故開始研究該藥能否改善包括HFpEF在內的心臟衰竭患者病情。陳醫生解釋，SGLT2抑制劑的原理是協助人體排走多餘的葡萄糖，以減低血糖水平，早前美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於治療二型糖尿病患者及HFrEF患者。另有科研人員研究將此藥應用在HFpEF，其後證實一款SGLT2抑制劑「恩格列淨」，可將HFpEF患者的心血管死亡或因心衰竭住院的相對風險降低21%，因心衰竭住院和復發的相對風險亦降低27%。陳認為，有關研究為治療帶來突破，料有望減少心臟衰竭患者入院的需要，及改善其生活質素。

 

患者自我管理意識薄弱

 

　　另外，「心臟健康列車」早前訪問102名心臟衰竭患者，發現44%患者不知個人行為和習慣與心臟衰竭入院的次數有關。現年58歲的朱先生5年前發現心口痛，檢查後發現心臟有3條血管達中上程度阻塞，當時他只願接受藥物治療。至去年底他在節慶暴飲暴食，其後不適，原以為支氣管炎發作，後因氣喘及心口痛送院，確診患上HFpEF，需做「通波仔」手術。陳醫生認為，本港患者對自我管理的意識薄弱，需要多加留意。

 

 

轉載自: 晴報

 

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