膝蓋痛不是老年人的專利，近年更有年輕化趨勢。瑜伽導師表示，膝關節痛與生活習慣有關，尤其熱愛運動的人士更會因重複性勞損，引致半月板裂、關節炎、退化等危機，建議強化大腿及臀部等周邊肌力，減輕其負重壓力，做到360度的整體性保護。

瑜伽導師Denise

瑜伽導師Denise表示，膝關節痛多因生活習慣造成，包括久坐、久站等站姿不當、俗稱「跑步膝」的髂脛束症候群、激烈運動勞損，如背板撕裂、關節炎、以及因年齡引起的退化，患者會出現膝蓋僵硬、疼痛、腫大，「上落樓梯感覺最明顯」。

強化大腿及臀部周邊肌力

她解釋，膝蓋主要組成部分為骨頭、韌帶、肌肉及肌腱，因此需強化肌肉增加承受力，包括大腿前的四頭肌、大腿後的膕繩肌，以及臀部肌肉，甚至核心肌群，「強化了膝蓋周邊的肌肉，才不容易受傷，更有力支撑膝蓋」。

她推薦了6招強化膝關節的入門級瑜伽式子，包括仰臥抬腳伸展、橋式、戰士二式等，做到釋放膝蓋壓力，強化周邊肌肉。