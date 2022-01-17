咖啡是不少打工仔的「恩物」，就算不吃早餐，每天早上都要來一杯咖啡提提神！消費者委員會（消委會）早前測試了市面上49款咖啡產品，發現逾9成半測試樣本都含有基因致癌物丙烯酰胺，僅兩款沒有！消委會亦發現，49款咖啡產品的咖啡因含量懸殊，有的喝2杯就會超過成年人每日建議咖啡因攝取量，日日飲隨時會導致上癮！即睇今期消委會報告！

【消委會報告】測試49款咖啡：逾9成半含有致癌物！

消委會早前當中測試市面上49款咖啡產品，涉及4類產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉，以了解每款咖啡產品的丙烯酰胺、重金屬（鉛和錫）、咖啡因含量等！先說最多人關注的致癌物丙烯酰胺，測試結果發現，除（#11）「The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast」，以及（#26）「OPAL Coffee蘇門答臘滴濾咖啡」沒有驗出丙烯酰胺，其他咖啡產品樣本均檢出丙烯酰胺！換句話說，即逾9成半測試樣本都含有丙烯酰胺！

（消委會圖片）

雖然9成半咖啡產品樣本都含有丙烯酰胺，但大家先別怕！消委會引述研究資料指，含豐富碳水化合物而蛋白質較少的植物類食物，包括咖啡豆，經高溫烹調後會較易產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺！相對於咖啡豆、咖啡膠囊以及咖啡粉，由於即溶咖啡粉經過提取和濃縮的處理，其丙烯酰胺含量較高！故此在消委會測試的49款咖啡產品中，以（#40）「Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee」為各樣本之冠，檢出每公斤達790微克的丙烯酰胺！其次為（#46）「Tesco Gold- Rich & smooth freeze dried instant coffee (roasted for deep flavour)」，含量達680毫克，第三為（#36）「M&S Food Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4–freeze dried」，含量為670毫克！消委會指，以上咖啡產品樣本全部符合歐盟訂立的基準水平（每公斤850微克）。

【消委會報告】測試49款咖啡：即溶咖啡粉咖啡因含量最高！

除了丙烯酰胺含量較高，即溶咖啡粉的咖啡因含量亦較其他3類咖啡產品高，由每100克2,188毫克至4,316毫克，其中咖啡因含量最高的樣本為（#42）「Select Instant Coffee - Classic (Medium dark roast) 佳之選即溶咖啡（中度烘焙）」，其沖調出來的咖啡每杯約含155毫克咖啡因，飲3杯已超出成人每日建議攝入量（400毫克咖啡因）。值得留意的是，雖然（#38）「Keycoffee 深度烘焙混合即沖咖啡」每100克只含3,921毫克咖啡因，但按一般沖調方式（7克即溶咖啡粉加入100毫升熱水），每杯約含274毫克咖啡因，只飲2杯就已經超出成人每日建議攝入量！

雖然有研究指，成人攝入每公斤體重約360毫克（約3至6毫克）咖啡因，有助於增強各方面的運動表現，甚至能減輕肌肉的酸痛與疲勞，但攝入過多的咖啡因會影響睡眠時間和質量以及褪黑激素，所以有睡眠障礙的人士應避免在晚上飲用含咖啡因的飲品。消委會亦引述香港營養師協會的資料指，每日飲用咖啡有機會導致上癮，而且長期攝入咖啡因會增加人體對咖啡因的耐受性，變相令咖啡因的作用減弱，使人不知不覺間需要提升咖啡因的劑量，才能達到相同的生理作用，久而久之有可能出現生理依賴。一旦習慣性攝入咖啡因，如果突然停止攝入，有可能會導致咖啡因戒斷，症狀包括頭痛、易怒和疲勞。除咖啡外，不少日常飲品例如茶、能量飲品、汽水和朱古力等都含有一定份量的咖啡因，故應同時留意這些食品的攝入量，以免攝取過多咖啡因而影響健康。

此外，消委會在是次研究檢出的丙烯酰胺、赭曲霉毒素A和重金屬的含量屬低。根據食物安全中心（中心）過往進行的全港性總膳食研究顯示，成年人從咖啡攝入這些物質的分量屬輕微，不會影響健康。

（網上圖片）

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