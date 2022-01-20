港人愛打邊爐，加上大魚大肉，易致燥熱，甚至出現消化不良、口臭生瘡等問題。香港大學專業進修學院中醫課程組統籌主任董爽博士繼昨日解說「火爐之弊」後，今日聯同該課程兼職導師梁秀雯設計出3款飲料，有助清熱瀉火、生津止渴及幫助消化。

香港大學專業進修學院中醫課程組統籌主任董爽博士指，打邊爐時因攝取肉類較多，容易有消化問題，故與該課程兼職導師梁秀雯設計3款飲料，如邊打邊爐邊喝，可收清熱消滯效果︰「例如雙瓜汁的苦瓜可清熱瀉火解毒，西瓜可清熱生津止渴，惟因較涼，故胃寒者不宜飲用。」

吃肉多易有消化問題

另一款菊花檸檬薏米水的薏米，可清熱祛濕，促進新陳代謝，減輕胃腸負擔；菊花則能清肝熱、散風熱；檸檬味酸與冰糖合用，可酸甘化陰，生津止渴︰「適合皮膚油膩、易水腫、性急口苦之人飲用，惟因薏米水利水，若有腎功能問題不應飲用。」

而洛神花山楂谷麥芽蜜糖茶中，洛神花因味酸，與冰糖或蜂蜜合用亦可收酸甘化陰之效，山楂、谷芽和麥芽亦是中藥常用的消食藥，能消肉食積滯，防止食物不消引起的鬱而化熱。