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21/01/2022

小便突然帶血？可能是罕見「抗腎小球基膜腎炎」！醫生：或與甲亢藥有關

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　　血尿成因多，若本身患甲狀腺病，要留意會否是「抗腎小球基膜腎炎」。有腎科專科醫生指，該病源於一種來源不明抗體打擊腎小球基膜，引起炎症反應可令人於數星期內失去腎功能，甚至可令肺出血而窒息致死；有指一種甲亢藥或有關聯。但經洗血清治療，病人仍有望恢復腎功能。

 

腎科專科醫生羅學敬

 

　　腎小球有過濾血液作用，而基膜則為其結構之一，腎科專科醫生羅學敬形容，細胞會「企喺」基膜，而一種名為「抗腎小球基底膜抗體（anti-GBM）」的物質會攻擊基膜引致發炎，最明顯的病徵為小便帶血和蛋白尿，同一抗體更可攻擊肺部致出血，可令人窒息致死。

 

抗體攻擊腎小球基膜致病

 

　　羅續指，該種腎炎並不常見，但一出現通常都有嚴重症狀，曾有一名年約30歲的病人小美（化名）本身患甲狀腺亢進，並正接受藥物治療，其後出現小便有鮮血和蛋白尿，經檢查後確診患抗腎小球基膜腎炎，腎功能更只剩3成，過程僅3個月，若非及時跟進恐致嚴重腎衰竭。

 

　　羅稱，由於疾病由抗體引起，後者或已「黏實」腎臟，所以治療要分兩部分，先透過「洗血清」治療將anti-GBM抗體清除，否則會再產生新的致病抗體，同時要使用類固醇和免疫系統藥物處理已發炎的組織，而病人小美亦成功改善蛋白尿情況，腎功能也回復到8成。

 

　　羅坦言anti-GBM抗體來源未明，有研究指一種治療甲亢藥物或有關，但強調甲亢普遍，大部分病人亦無抗腎小球基膜腎炎，藥物仍安全。

 

 

轉載自: 晴報

 

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