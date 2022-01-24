Omicron疫情來襲，最怕免疫力不足難敵病魔。有營養師指，比起運動和營養攝取不足，長期處於壓力或憤怒狀態，體內會產生大量有害氧化物，致維他命C極速流失，令免疫力大跌。因此，疫下應保持心情開朗，更要「識食」水果，當中鮮橙、檸檬含維他命C較營養補充品更易吸收；而卡姆果和姬松茸更有提升免疫力神奇效果。

公共營養師李德勝

運動不足、營養不良、飲食和生活習慣不佳、環境污染等，向來被視作減低免疫力禍首。但公共營養師李德勝指，雖然上述因素都會導致免疫力下降，惟近期臨床研究顯示，80%污染物及有害氧化物其實都是由人體「自行產生」，且精神和情緒狀態對有害氧化物產生至為關鍵：「美國有大型研究將參與測試者分為『快樂組』和『憤怒組』，再收集其口氣製成注射劑打入實驗豬，結果發現打『憤怒組口氣』注射劑的豬，會有不同程度的抽筋，顯示人處於負面情緒時連『呼出空氣都有毒』。」

李德勝指長期有負面情緒，除會令身體免疫力下降，更易誘發高血壓、糖尿病等頑疾。

負面情緒損免疫力

李說：「如果整個城巿長期處於憤怒、恐懼氣氛，亦會直接導致居民免疫力下降。面對疫情應減少接觸負面信息，飲食要多菜多果少肉，多在室外陽光下做運動，及多喝水，以吸收適量營養素。」

他提醒，雖然維他命C是促進免疫力關鍵，惟有研究指當攝取維他命C時，身體需動用其他維他命及營養素去轉化吸收，若長期攝取單一維他命，卻未補充其他營養素，容易出現「營養負債」，令免疫力不升反降。他建議日常多吃水果，以攝取整個果實涵含的維他命、礦物質及植物營養素：「巿面大部分維他命補充劑，是合成而非水果原料提煉，吸收率較低。」

起床5小時內吃水果最佳

李續指，水果同時可補充水份和纖維等有益身體元素，在早上起床5小時內、即處於排毒狀態時攝取，效果更佳：「橙、檸檬、青檸、西柚等排毒性最強，糖尿病患者可改為吃青瓜及生菜。」

他又指，姬松茸（巴西蘑菇）含豐富多醣體，維他命B6和B12、天然有機鉻等，能增強抗病毒的「巨噬細胞」及「T細胞」活性。而南美的卡姆果維他命C含量，較橙和針葉櫻桃高30至60倍，鐵質、菸鹼酸和維他命B2亦更豐富，而且有天然生物類黃酮及礦物質，有助加強免疫力和紓緩情緒。但他提醒相關營養素需經萃取，故多以補充劑形式攝取：「要留意是否用當地原材料，及不經基因改造及有否添加劑。」