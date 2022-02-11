腦癇症是頗常見的腦神經系統疾病，醫學界估計香港現有約7萬名患者。但有調查發現，近4成人誤解腦癇症僅會出現「身體僵直、抽搐、口吐白沫」的單一症狀，且不少人低估腦癇症的普遍性，近5成受訪者更誤解處理方法。有醫生指，若遇上患者病發應讓其躺下，勿強塞東西進患者口中，當患者抽搐過後，應轉身至復原臥式，以幫助其呼吸，避免窒息。

腦神經科專科醫生朱炎培

下星期一為國際腦癇日。國際腦癇日香港籌委會委員、腦神經科專科醫生朱炎培稱，腦癎症是第四大腦神經疾病，是腦電波出現異常令正常神經信息傳遞受阻，致正常信息暫時停止或混亂。患者可隨時發作和呈現不同反應，但一般在5分鐘內結束。平均每20人便有一人在一生中曾有腦癇發作。

放東西入患者口中屬錯誤

腦癇症可分兩種，腦神經科專科醫生吳麗嫺稱，全腦性患者發作時會尖叫、全身僵硬、昏倒、四肢痙攣抽搐、面色轉藍和失禁等。局灶性患者病發期間保持清醒，只有面、手或腿抽搐、感到針刺灼熱或失去知覺，部分人或有幻覺、無意識地重複一些動作，恢復知覺後或不知曾發病。她指多數病情能靠藥物控制，只約3成人需以手術或其他方法減少異常電波產生，消滅問題源頭。

香港協癇會1月訪問315名公眾和101名腦癇患者或家屬，近半受訪者誤解患者發作時應放東西進其口中，另有少數人仍視腦癇為精神科或心理病。約4成人稱因沒相關知識和害怕而不會幫助發作患者，但香港協癇會主席趙康杰指逾半患者卻盼病發時旁人會協助。

腦神經科專科醫生方頌恩指腦癇患者不會因病影響工作表現及精神健康，並籲政府把相關知識納入中小學課程。