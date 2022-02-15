米粉、米線容易烹調又不經油炸，是不少追求健康人士的選擇，甚至成為減肥人士的主食。不過，米粉米線這些米製麵食是否真的較健康、安全？消委會近日測試市面上30款米製麵食，當中8成半檢出金屬污染物，驗出包括俗稱「砒霜」的致癌物無機砷！還有兩款含致敏物麩質卻沒在包裝標示，或對麩質敏感人士構成危險！消委會更拆解米製麵食迷思，到底吃米粉是否比起吃米飯較不易胖？即睇消委會報告！

（消委會提供）

消委會是次測試30款預先包裝米製麵食，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，每包售$3.5至$42不等，測試範圍包括金屬污染物、營養素含量及致敏物麩質。結果發現，26款樣本檢出金屬污染物鎘、鉻和俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，當中「新豐米線」的鎘含量和「源順有機白米米粉」的無機砷含量分別最高。而「新東陽特級新竹米粉」和「新豐米線」含麩質卻沒標示清楚，或對麩質敏感人士構成危險。另有7成樣本的營養素標示與測試結果的吻合度不符合相關指引的要求，當中最嚴重的是乾金邊粉「Bich Chi Tapioca rice sticks」，鈉含量與標示值相差逾41倍！

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「新東陽特級新竹米粉」為少數沒有檢出沒有檢出金屬污染物的產品，惟含麩質卻沒標示清楚。

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8成半含金屬污染物

米製麵食以大米作為原材料，如果原材料大米受金屬污染物污染，麵食的金屬污染物含量亦會較高。今次30款樣本中，分別有24款檢出鎘，14款檢出鉻，以及9款檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，僅「新東陽特級新竹米粉」、「壽桃牌小橋米線 - 榨菜肉絲味」、「佳之選過橋米線 - 幼滑」和「特惠牌即食米線」沒有檢出金屬污染物。鎘含量最高的「新豐米線」，每公斤檢出0.1毫克鎘，小童每月需食用約12包才會超出攝入量上限，而含鉻的樣本檢出量亦低於規定，消委會指於正常食用情況下，對健康風險不大。





「壽桃牌小橋米線 - 榨菜肉絲味」沒有檢出金屬污染物。

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「佳之選過橋米線 - 幼滑」沒有檢出金屬污染物。

（網上圖片）

9款樣本含「砒霜」

至於無機砷，雖然別名「砒霜」令人心慌慌，9款樣本的無機砷含量為每公斤0.04至0.16毫克，均沒有超出《金屬規例》所訂明的每公斤0.2毫克上限，消委會指需要長期大量進食其他無機砷含量較高的食物，如受污染的貝類和白米，才會構成健康風險，故大家毋須過分擔心。

鈉含量差距超出指引容忍限度

除了留意金屬污染物，進食米粉、米線時，亦需注意鈉含量。「膳府 Rice Noodles」的鈉含量最高，每100克含723毫克鈉，食用一份不連湯的樣本，已達世衞建議的成人每日鈉上限4成！消委會同時發現逾7成樣本所標示的營養素含量與測試結果的差距，不符合食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》要求，當中鈉含量差距超出指引的容忍限度，以「喜越河粉」、「Bich Chi Vina Noodle」和「Bich Chi Tapicoca rice sticks」的鈉含量差距最大，從2,050％到4,120%，消委會指消費者或在不知情之下攝入較多鈉，已轉交相關樣本予食安中心跟進。

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