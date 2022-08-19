肺癌是本港頭號癌症殺手，每年有逾4,000宗新症，當中近8成人屬「非小細胞癌」，5%人有「間變性淋巴瘤激酶（ALK）基因變異」，令癌細胞極易由肺擴散至腦部，威脅性命。中大參與的國際研究發現，有新型標靶藥能有效減慢腦轉移過程，78%患者服藥後可享12個月無惡化存活期。

莫樹錦教授

中大醫學院莫樹錦教授團隊早前與全球多間癌症中心及醫學院合作，針對帶有ALK基因突變的晚期非小細胞肺癌，作第3期臨床研究。參與的296名患者獲隨機分配服用第3代ALK抑制劑「Lorlatinib」，或初代標靶藥「Crizotinib」，並每8周進行1次磁力共振覆診，評估腫瘤情況。

晚期非小細胞肺癌 中大證療效

結果發現，不論患者曾否有腦轉移，服新藥均有78%人能享12個月無惡化存活期，遠高於服舊藥的22%和45%。研究亦證新藥可大幅減慢癌細胞進入中樞神經系統，僅1%和7%人在服藥後有擴散；另有一半患者涉中樞神經系統不良事件，毋須干預或調整劑量亦已解決。

莫樹錦指，預防及減慢晚期非小細胞肺癌出現腦轉移一直是「大挑戰」，今次研究證明「Lorlatinib」效果，美國食品及藥物管理局及歐盟委員會已批准它作為一線治療藥物，有潛力在港成為一線治療方案，令更多患者受惠。