脆卜卜又香口的紫菜是大家常吃的零食之一，大家甚或覺紫菜是健康零食；而港人常吃的壽司、飯糰、拌飯亦會涉及即食紫菜。不過在消委會最新的調查中發現，市面上27款不同種類的即食紫菜樣本均檢出金屬污染物！7成更屬高鈉，當中大家熱愛又常買的零食紫菜「小老板」更是被驗出高脂高鈉，經常食用還會提高患上高血壓的風險，大家選擇和食用前要留心啦！即睇報告有無提及你食開嗰款？

圖片來源：消委會

【消委會報告 | 測試即食紫菜】7成即食紫菜2樣本屬高鈉！

這次測試包括了18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。當中發現7成樣本屬高鈉，由於紫菜天然含有鹽，若於製造過程再添加鹽，會使其鈉含量更高。

在零食紫菜樣本中，每100克鈉含量最高的為「小老板」Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour，鈉含量為2,960毫克。但因其食用分量不多，食用1片攝入約89毫克鈉，佔世衞建議成人每日鈉攝取上限的4%。但零食紫菜香脆可口，容易吃不停口，如果1次食用整盒9片會攝入799毫克鈉，已達成人每日建議上限的40%。大家應盡量食用原味或調味料較少的紫菜，並節制食用分量，避免攝取過量鈉質。另外，鈉含量第二高的是內地製的「四洲芥辣味紫菜」，每100克中便含有2,710毫克，相比標籤上的1,908克，高42.0%。

小老板Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong （網上圖片）

四洲芥辣味紫菜（網上圖片）

【消委會報告 | 測試即食紫菜】製作飯團要留神！

壽司或飯團用紫菜方面，日本製的「Topvalu」紫菜鈉含量最高，每100克中有4,840毫克。如果家長使用2片為小童製作飯團，小童只吃紫菜已攝取約126毫克鈉，已佔內地為4至6歲小童所訂的預防非傳染性慢性病的建議攝入量的11%。

（網上圖片）

要留意的是，「Ddoddomam 有機紫菜（原味）」、「寶寶百味Baby Basic」、「廣川Kwang Cheon Kim」、「 浜乙女壽司燒海苔」和「白子」的即食紫菜樣本，在成分表上沒有標示添加鹽的分量，令消費者不能得知其鈉含量。

Ddoddomam 有機紫菜（原味）（網上圖片）

寶寶百味Baby Basic （網上圖片）

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