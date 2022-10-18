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18/10/2022

IVE研發手機程式！人工智能實時偵測長者活動，提供居家復康訓練，減再跌倒風險

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　　長者跌倒可大可小，惟疫情令康復治療和家居改善工程延誤。有院校去年起研發手機應用程式「防跌易」，冀透過人工智能（AI）以大約9成準確度偵測長者的骨架活動並提供指示，有助長者輕鬆在家完成復康治療訓練；並用光學雷達掃描技術，讓家居環境以3D虛擬模型呈現，助職業治療師遙距評估，把傷者再跌倒的風險降至最低。團隊冀可在數年內把程式推出市面。

 

IVE研究團隊冀在數年內把程式推出市面，並計劃加入遙距醫療諮詢等功能。

 

　　香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生文超毅稱，衞生署去年的調查報告顯示，逾7成65歲或以上長者的損傷事件為跌倒，但疫下不少醫療服務延誤，且食衞局的醫療人力規劃報告反映，本港2040年將欠缺約500名物理治療師，或未能滿足預防長者再跌倒的需求，故萌生開發「防跌易」App的念頭。

 

IVE研發 可偵測骨架活動

 

　　該校軟件工程高級文憑畢業生楊汶穗稱，程式可用AI實時偵測用家的骨架活動，提供圖像、文字、聲音導航等，助其輕鬆完成舉手、抬腿等復康訓練動作。另會顯示關節伸展角度，並有影片重播和計劃日程等功能，助長者了解康復進度和鼓勵自律訓練。

 

　　團隊已進行逾百次模擬，令AI可精準辨認長者動作，準確度約9成；該校屯門院校資訊科技系講師曹嘉豪亦稱，訓練是以坊間防跌倒訓練為基礎設計，並已找醫護評估，未來將增設提醒用家量力而為的字句，故不用擔心安全。

 

住所變3D模型 模擬增防跌設施

 

　　文又指，程式亦可利用光學雷達掃描和擴增實境技術，把住所轉化成3D虛擬模型，助職業治療師作遙距評估和模擬加置扶手等；另設臨床資訊管理系統，方便醫護掌握病人資訊。程式將在「創新科技嘉年華2022」及「樂齡科技博覽」中展出，亦正與肢體傷殘兒童學校探討合作。研究團隊冀在數年內把程式推出市面，並計劃加入遙距醫療諮詢和網購等功能，提供「一條龍」服務。

 

 

轉載自: 晴報

 

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