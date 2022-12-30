聽力突然減弱甚至聽不到聲音，並出現暈眩、耳鳴等症狀，可能是患上「突發性失聰」。有專科醫生指，出現「突發性失聰」主要有4大原因，包括病毒進入耳蝸、耳蝸神經綫損壞等，此症基本上不能預防，如延誤治療可導致耳朵神經綫壞死，嚴重者可致聽力永久下降，如持續感到耳朵閉塞、耳鳴或一側聽力急降，應及早求醫。

耳鼻喉科專科醫生何志謙

耳鼻喉科專科醫生何志謙指出，突發性失聰一般是指3日內突然有3個音頻的聽力跌超過30分貝，主要成因包括病毒進入耳蝸、耳蝸神經綫損壞、耳蝸血管有問題導致內耳血液不足、或免疫系統攻擊耳蝸細胞導致聽力下降，患者並非完全聽不到聲音，情況多數只出現在一邊耳朵。

多單邊耳聽力下降

GJB2基因突變亦可影響聽力，何稱，如天生基因有缺陷，導致GJB2在內的基因出問題，可能較大機會患上突發性失聰，但此症一般很難預防，病徵包括感到耳道阻塞、出現耳鳴，以及單邊耳朵聽力明顯下降，嚴重時會感到頭暈。他提醒，如情況持續出現應及早求醫，若放任不理可致耳內神經綫壞死，令聽力永久下降。他強調，患者須盡快接受治療才能增加治癒機會。

何續說，醫生一般會先用音叉為患者進行檢查，如發現異常會作進一步聽力測試，以判斷內耳的聽力，並排除耳道是否有耳垢堵塞、耳膜穿破或中耳發炎，需要時也會進行磁力共振，以檢查聽覺神經綫有否出現腫瘤；並會為患者處方口服類固醇促進神經細胞修復，一周後再檢視效果，部分病人或需在中耳注射類固醇協助恢復。

可接受高壓氧治療

何透露，突發性失聰患者亦可接受高壓氧治療，即安排病人到一間密閉房間半小時，期間逐步加大空氣壓力至正常3倍，增加空氣內氧份，讓患者吸入純氧，以提升血液及組織內的含氧量，改善內耳組織缺氧情形，促使循環與組織細胞修復，但一般需做10多次，在港可進行有關治療的地方亦不多。