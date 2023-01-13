市面標榜不同功能的牙膏五花八門，例如聲稱可美白牙齒，甚至防牙石和防敏感，消費者花多眼亂，不知從何入手。有牙醫指出，特殊配方的牙膏會加入相應成分提供額外保護，如可透過干擾致敏神經或封閉外露的象牙質管道來減少牙齒敏感，但敏感情況因人而異，最好諮詢牙科醫生意見。另提醒勿以為用電動牙刷一定較好，只要方法正確，手動牙刷亦可刷得乾淨。

市面不少牙膏均聲稱有美白功能，香港牙醫學會代表陳慧玲醫生接受消委會訪問指出，部分美白牙膏會加入粗糙微粒，例如水合二氧化硅、碳酸鈣和雲母粉，磨去牙齒表面的牙漬以達潔白效果。

防牙石牙膏 減慢牙菌膜鈣化

美白牙齒也許並非必要，但有敏感牙齒則有苦自己知，牙膏若確能「防敏感」便可成患者救星。陳醫生指，防敏牙膏可透過干擾致敏神經的傳導能力，來減少牙肉發炎的機會，亦可以封閉象牙質內，外露的微細管道，惟不同品牌的牙膏所含的主要成分均可能有不同，例如含有硝酸鉀或精胺酸等，消費者最好先了解自己敏感原因才使用；如使用後，徵狀仍持續，應諮詢牙科醫生意見。

至於防牙石牙膏，陳稱，相關主要成分有焦磷酸鹽或檸檬酸鋅，亦可減慢牙菌膜鈣化及形成牙石，甚至可減慢牙菌膜形成及較易清潔，從而減少細菌毒素傷害對牙周組織，以及患上牙周病的風險。

牙膏款式愈出愈多，「好拍檔」牙刷亦愈出愈高科技，不過牙醫學會長王志偉醫生引述有文獻稱，若以正確方法使用，電動牙刷與一般手動牙刷的表現分別不大，只是電動牙刷可方便手部活動力欠佳的人士。

電動牙刷 不一定好過手動

牙醫指若以正確方法使用，電動牙刷與一般手動牙刷的表現分別不大。

王續提醒，千萬不要因有使用電動牙刷，就以為牙齒一定刷得乾淨，若草草了事便無法把每隻牙齒清潔好，最重要是清潔每隻牙齒的每個部位，再輔以牙線或牙縫刷清潔。他又提到，暫無實證證明旋轉或震動型表現較好，可考慮個人喜好或會否有特別需要，但刷頭則最好選擇軟毛及不要太大，以便觸及較難刷的部位，又不會傷害牙齒及牙齦組織，但最重要仍是每6至12個月找牙醫定期檢查及洗牙，才是正確護齒之道。