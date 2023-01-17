「糖尿病前期」患者愈趨普遍，即使未達糖尿病的診斷標準，惟血糖高於正常水平，由於公眾對此認知不足，故容易被忽視。中大醫學院早前研究發現，平均年齡為20歲的糖尿病前期患者，一生中患上糖尿病的風險高達9成，患上心血管疾病的相對風險亦增近7成，提醒公眾應定期進行血糖篩查。

中大團隊指調整生活方式和藥物能有效控制血糖至正常水平，籲定期檢查及早預糖尿病。（中大圖片）

中大醫學院內分泌及糖尿科研究團隊，早前透過醫管局的臨床資料庫，分析2001年至2019年間全港200萬名血糖正常或屬糖尿病前期患者的成人數據。

結果顯示，平均年齡為20歲的健康人士，患糖尿病的終生風險為66%，而糖尿病前期患者的相關風險則大增至90%，患糖尿病的病程可長達33年，或佔剩餘壽命的一半時間。

患心血管病腎病風險67%

團隊再研究糖尿病前期對不同年齡層的直接影響，發現早期糖尿病可作為獨立因素，增加各種嚴重疾病及死亡風險，且為年輕群組帶來的疾病及死亡風險最明顯，例如20至39歲糖尿病前期患者，患心血管疾病和末期腎病的相對風險為67%，而80歲以上患者則為3%。

是次研究的首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣指全球約有3億人是糖尿病前期患者，如不及早發現和管理，有很大風險發展為2型糖尿病。

定期血糖篩查 及早預防

惟新一代的營養轉變和久坐不動的生活方式，更易對新近出生的年輕人健康帶來負面影響，令他們受糖尿病前期的影響較早年出生的年輕人更嚴重。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥表示，臨床實驗證明調整生活方式和藥物能有效控制血糖至正常水平，以預防或延緩糖尿病發生，籲公眾、尤其是年輕人和有糖尿病家族史者，定期進行血糖篩查。