自行量度血壓，醫生指用手臂式血壓計會較準確。

居家安老是未來大勢，懂得準確量血壓對健康起關鍵作用。有老人科專科醫生指，高血壓是無聲殺手，可誘發中風、心臟病、腎衰竭等風險，但患者未必有病徵。由於血壓不時有變動，若單靠覆診時醫生量度，數據或太片面，建議40歲後養成自行量血壓的習慣。惟專家指，量血壓未必愈多愈好，過份緊張或焦慮會導致數據偏差，建議每日早晚量度2次即可。

老人科專科醫生佘達明

老人科專科醫生佘達明表示，血壓過高會使血管持續受壓，導致病變發生，「如腦血管出問題，會引發中風；心血管出問題，會導致心臟病；腎血管出事，也會導致腎衰竭等。」

量太密致焦慮 反影響讀數

惟高血壓是無聲殺手，患者未必會有病徵，而且血壓在24小時內不斷變動，單靠覆診時醫生量度難獲全面數據，「因血壓會隨年齡增長而上升，約每10年會高2至3度，若上壓達120至139，下壓達80至89已屬前期高血壓，故建議40歲後應定期量度。」

佘續說，雖然血壓在1日中不斷變化，但並非量度愈密愈好，「曾有病人每小時都量一量血壓，因焦慮反而令指數上升。」他指，一般人每日量2次血壓已經足夠，早上如廁後、刷牙及吃早餐前可先量度一次，晚上睡覺前再量度第二次，「量血壓時最重要保持心平氣和，量度前避免做運動，應坐著測量，且忌看電視或玩手機，以免受刺激令讀數上升。」至於住院的病人，因身體情況較差，故院方才會加密量度血壓。

可先與家庭醫生血壓計「對數」

選擇血壓計方面，佘指不同牌子讀數會有差異，建議可先與家庭醫生的水銀血壓計「對數」，「若僅相差5至10度亦屬正常。」若自行量度血壓，選擇手臂式血壓計會較準確，最佳量度位置為手肘對上，因該處與心臟屬同一水平，誤差較少，「手指式血壓計會因手凍影響讀數，手腕式血壓計則會因手腕轉動而出現不同數值。」

佘續指，過去曾有病人在診所度血壓時，上壓升至160、170度的危險值，回家量度時卻回復上壓110至120度的正常水平，「本以為是家用血壓機讀數不準確，對比醫生的血壓機讀數後，發現病人有白袍恐懼（white coat hypertension），看到醫護會特別緊張，才令血壓急升。」