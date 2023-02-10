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10/02/2023

手指常做重複動作易患「彈弓指」！症狀分4級，呢3類人工屬高危！

#健康小tips #裝修工 #症狀 #主婦 #彈弓指 #健康 #手指屈曲腱腱鞘炎 #文員 #拉筋
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　　上月為迎接農曆新年家家戶戶忙於大掃除，令不少主婦的「彈弓指」（手指屈曲腱腱鞘炎）又再發作。有骨科醫生指，「彈弓指」一般出現在中年或以上人士身上，手指經常重複做同樣動作亦可能患上，常見患者包括家庭主婦、文員或裝修工，嚴重時手指不能正常活動，且復發機會高，平日如發現手指活動異常，應拉筋放鬆紓緩。

 

　　出現「彈弓指」源於手指屈肌肌腱過度勞損導致腱鞘發炎、腫脹和增厚，壓迫屈曲肌的肌腱，並使之出現水腫和創傷性炎症病變，繼而產生硬化結節，妨礙手指正常活動。

 

手指如「卡住」 能屈難伸

 

骨科專科醫生黃梓祥

 

　　骨科專科醫生黃梓祥指，因這種發炎屬長期累積，患者大多在40餘歲起才發病；而手指經常重複做同樣動作亦有機會患上，如家庭主婦、文員或裝修工等。他說，此症最明顯症狀是手指痛楚，「初期可能是活動較多時感痛楚，之後連不活動也會痛」，其後手指活動時會感到「卡住」，例如握拳再攤開手掌時，手指不能伸直，要出力甚至用另一隻手協助才能伸直手指。

 

　　「彈弓指」治療方法主要有3方面，分別是藥物和物理治療、注射消炎針及做手術，他指一般會先進行一個月口服藥和物理治療，如患者情況持續，便會直接在發炎的筋膜位注射低濃度類固醇，最嚴重者需動小手術割開筋膜，防止再有卡住情況。

 

　　黃指，「彈弓指」難完全根治，「即使接受藥物和物理治療，一般人仍有7至8成機會復發，打消炎針的患者也有最少一半機會復發，最快可能半年已復發」，他提醒如發現手指活動出現異常，應多做拉筋紓緩壓力，並及早求醫接受治療。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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