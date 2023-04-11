冠心病患者做搭橋手術後，非一勞永逸。中大醫學院及威院心胸外科團隊回顧性研究發現，病人手術後低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）每上升1mmol/l，每年心源性死亡風險便多2.3%；非高密度脂蛋白膽固醇水平（總壞膽固醇）逾3.2mmol/l者，每10人有1人在術後10年因心臟問題死亡。團隊建議，患者除改善生活習慣外，術後亦需服較高劑量的他汀類藥物控制血脂水平。

中大外科學系心胸外科組主任黃鴻亮表示，威院每年有逾千人需做冠狀動脈造影檢查，數字年年高企，由2018年的1,395宗，升至2021年的1,621宗；每年平均有150人在威院做冠狀動脈搭橋手術。惟他們手術後患心血管疾病風險仍較常人高，且術後壞膽固醇量仍難達香港指標，即不高於1.8mmol/l，故團隊對309名曾在2007至08年做搭橋手術病人進行回顧性研究，以評估血脂水平對手術成效影響。

研究跟進的時間中位數達12.5年，患者首次手術平均年齡為62歲，大部分為男性，當中40%人有三高問題，60%人曾心臟病發。在搭橋手術後1年，存活率逾95%；至12年後，6.8%人心臟病死亡，8.7%人再心臟病發，13.3%人再有心絞痛，9.7%人需再通波仔或搭橋。

總壞膽固醇逾3.2mmol/l 13%病亡

威院心胸肺外科駐院醫生林諾賢指，期內為每位病人平均量度19次膽固醇水平，結果發現，總壞膽固醇不高於3.2mmol/l者，97%術後10年無發生心源性死亡；相反超出此水平，約13%人因心臟問題離世。團隊換算後，發現搭橋後最理想膽固醇水平為壞膽固醇低於2.3mmol/l，總壞膽固醇不高於3.2mmol/l，好膽固醇佔比逾28.6%，以避免心臟再出問題。研究亦揭三酸甘油脂是唯一令病人再出現心臟併發症相關的血脂成分。

林指115名病人在搭橋手術後未能維持理想膽固醇水平，佔整體32.7%，建議除改善生活習慣，持續服藥、覆診管理血脂水平，術後需用較高劑量他汀類藥物治療。該科顧問醫生郭慧婷補充，需做搭橋手術病人本身非健康群組，較難控制壞膽固醇水平至歐美心臟協會指引最嚴格水平、即1.4mmol/l，但若能控至2.3mmol/l水平，已減死亡風險。

或須服高劑量他汀類藥物 助控制

61歲病人李先生因有3條血管主要分支閉塞，2008年進行搭橋手術。當時他年僅46歲，不煙不酒，一天放工踩單車回家時突感心絞痛，本以為天冷「凍親個肺」，豈料晚上與妻子行房時再現劇痛，始感問題嚴重求醫。他指，手術後一直持續服藥，每周量血壓，不吃肥膩食物，至今未再病發。團隊指，李先生當年無高血壓及糖尿，但膽固醇較高，且僅能通過驗血監察，提醒病人應依時覆診，確保膽固醇不超標。

中大醫學院及威院心胸外科團隊提醒病人術後應依時覆診，確保膽固醇不超標。