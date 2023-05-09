全球人口老化，據政府前年人口普查顯示，本港有逾145萬名65歲以上長者，逾7成人患有最少一種長期慢性病，4成人更需服食最少5種藥物。惟長者身體機能衰退或影響他們跟從指示服藥，導致誤服、漏服藥物等，甚至提高住院甚至死亡的風險。香港藥學服務基金去年起推出「長者使用藥物支援及教育計劃」，透過藥物管理及教育服務，改善長者用藥情況及治療成效，至今已有逾500人受惠。

香港藥學服務基金盼計劃可以起示範作用，令政府更關注長者用藥的問題，冀日後引入相關服務。（受訪者提供）

香港藥學服務基金主席蔣秀珠引述社區組織協會和老人權益聯盟2020年的研究指，基層長者平均每日需服食8種、合共10粒藥物，但69%受訪者曾不按時或忘記服藥，近4成人服藥後出現副作用，只有約1成長者能清楚明白獲處方藥物的效用及副作用。

認知力降影響 住院死亡風險升

她坦言，現時治療方案易涉及多重用藥，但長者記性及認知能力或因年紀或服藥而下降，如缺乏年輕家人支援，將增加用藥的困難，甚至提高藥物相互作用的風險。她以高血壓為例，指年長患者如不依從用藥，因此住院、再住院、過早死亡的風險比正常高5.4倍，類似情況如發生在年長糖尿病患者身上，相關風險亦會提高2.5倍。

為協助長者服藥，基金去年4月起在賽馬會慈善信託基金捐助下，推行「長者使用藥物支援及教育計劃」，針對65歲或以上、患有2種或以上慢性疾病、獲處方5種或以上但藥物曾有變更的長者，提供為期3年的一對一服務。蔣稱，由專業藥劑師組成的團隊接獲轉介個案後，會與長者會面及作評估，為他們提供藥物諮詢及整理服務，包括建立完整病歷和藥物清單、協助將藥物按用藥時間放入藥盒等，並適時跟進有需要的個案。

她透露，計劃完成首年間已為超過500名長者服務，當中約7成為獨居或雙老家庭，7成人獲處方10款或以上藥物。她謂約16%長者承認難以處理繁複藥物，但使用基金的服務後，用藥態度及習慣均見改善，例如逾9成人稱可正確儲存藥物，逾半人發現忘記服藥時可正確判斷是否應補服。

藥物諮詢服務 教正確儲存藥物

每日需服食10多種藥物的鍾太，以往會將同一類藥物放在同一個藥格，但沒有紀錄服用次數，以致經常忘記服藥。鍾太參加計劃之後，改為將一天要服食的藥物儲存於同一藥格，只要按指示將藥格內的藥物取出服用便可，令到漏服藥物次數明顯減少，她亦可自行整理藥盒。

蔣秀珠期望，計劃可向政府起示範作用，令政府更關注長者用藥的問題，冀日後引入相關服務協助長者服藥。