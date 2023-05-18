矯視手術是近視患者擺脫「四眼」的希望，其中「微笑矯視」（SMILE）愈來愈普遍，惟對手術焦慮者而言，要定點注視25秒亦非易事。養和眼科引入新一代微笑矯視SMILE Pro技術，手術時間可減至10秒，且引入輔助定位提升精準度，有96%病人術後可重拾完美的1.0視力。

張叔銘指新器材引入輔助導航，助更快精準定位施術。（林宇翔攝）

目前第2代SMILE使用500KHz頻率激光，病人要定點注視25秒。養和醫院視力矯正主任及眼科專科醫生張叔銘指，以往9成患者最擔心就是不能定睛，因稍為移動便可致激光偏離，一旦手術期間眼球移動致「失吸」和手術中止，病人或要等3個月才可重做。

養和引入 9成人重拾「1.0」視力

SMILE Pro技術原理與上代相似，皆以飛秒激光從角膜中層切出組織，再透過2至4毫米切口將其分離，從而改變眼角膜弧度來矯視。張醫生稱，新一代採用更強2MHz頻率，需時平均減至10秒，甚至可因病人情況做得更快；在養和接受手術的879隻眼中，僅1隻眼在手術過程出現問題，比率僅為0.11%，遠低於上代2.16%至9%。

矯視亦應用於修正散光，但上代SMILE對較深度數散光的效果仍不及另一技術LASIK。張稱，以往器材依賴醫生手動定位，惟10度偏差已可導致33%矯正不足，最新器材引入輔助導航，有助醫生更快精準定位，且切斷掌控分泌淚水的神經線機會比LASIK低，更適合易眼乾的病人。

養和眼科在2021年9月至今年2月為159名介乎18歲至38歲、術前有100至1,025度近視的病人進行SMILE Pro，其中96%人術後裸眼視力達1.0；另98%術後散光在75度以內，比上代多4個百分點。