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29/05/2023

逾3成港人抑鬱焦慮，31至40歲最重災！有OL每周失眠4日影響情緒！可以點改善？

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　　失眠令人困倦，更影響情緒。有機構調查發現，逾3成港人飽受抑鬱、焦慮及壓力困擾，當中以31至40歲的問題最大。在失眠者中，也有3成人出現抑鬱或焦慮徵狀。有30多歲任文職女士指，嚴重時每周失眠3至4日，脾氣也變得暴躁「易得罪人」。

 

　　浸信會愛羣社會服務處與教大合作，在去年4月至今年3月收集4,874份網上問卷，當中有逾3成人受中度至非常嚴重抑鬱、焦慮及壓力困擾，以31至40歲人士情況最差，39%人稱抑鬱，46%人有壓力；同時在18至40歲群組中，亦有52%人感到焦慮。

 

　　另外，於去年10月至今年3月受訪的358名有輕至中度睡眠困擾的成年港人中，38%人嚴重難以入睡、無法維持熟睡或過早睡醒，約7成人受不同程度情緒困擾，逾3成人有中度至非常嚴重抑鬱或焦慮徵狀。另有73%人自覺失眠令生活大受影響，工作、家庭及人際關係等也出現困難。

 

戒睡前看手機 豆漿檸水代飲啡

 

　　30多歲的曾小姐在社幅機構做文職，她自言因工作忙壓力大，進入職場後已失眠，「最初每周1、2日，確診新冠後變成每周3、4日。」她指，嚴重時只能睡1個多小時，幾乎天亮才能再入睡，不但抵抗力變差，脾氣也變得暴躁，「對家人及朋友講嘢語氣會重咗」。通過機構的網上課程，她戒掉部分壞習慣，「如睡不著也不看手機，以飲豆漿、檸水取代茶、啡等。」另會在床邊放椅子，一旦失眠便離開床舖到椅子拉筋放鬆，「現時一晚能睡6小時。」

 


盤鳳愛（林宇翔攝）

 

　　精神健康綜合服務服務總監盤鳳愛指，港人抑鬱、焦慮及壓力情況與去年相若，整體近半人陷焦慮，情況不容忽視，惟現時公院精神專科新症最長要輪候1年半，倡加強地區康健中心及精神健康綜合社區中心協作。

 

 

轉載自: 晴報

 

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