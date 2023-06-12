東區醫院團隊指，新系統有助團隊設計更針對性治療方案。（林宇翔攝）

癌症放射治療（又稱電療）講求精準度，愈命中腫瘤愈能提升治療效果。東區醫院今年4月引入表面引導放射治療系統，通過光學掃描皮膚表面，取代傳統或需於病人表皮用墨水「永久紋身」定位治療位置，不但減省醫療步驟，更能自動偵測小至「亞毫米級」的偏移，助醫療團隊設計更針對性治療方案，減少電療對腫瘤周邊良性細胞的傷害及副作用。首月已有74人次受惠，未來全院可望有2台相關系統輔助治療。

現時東區醫院每年約有3,000宗癌症新症個案，當中約三分二人需放射治療。東區醫院臨床腫瘤科部門主管宋崧指，放射治療需透過發出高能量輻射，殺死或阻止癌細胞生長，治療愈精準，病人便愈可望以「高劑量、少次數」地完成治療，減低風險。

毋須再「紋身」定位

該院4月引入的表面引導放射治療系統，系統設有3組3D立體相機，可配合現有放射治療儀器，以光學監察技術追蹤患者身上的皮膚定位，輔助確認患者躺在正確治療位置，「若治療期間患者有偏離，系統會自動發出提示訊號，精準度可達亞毫米級。若情況超出容許範圍，放射治療師可於控制室內立即停止儀器，再協助病人校準。」

臨床腫瘤科部門經理鄧碧琪指，過去病人在治療前，需使用顏色筆畫記號，容易因出汗或洗澡脫色，若脫落要花時間重新再模擬定位及設計治療方案，費時失事。另部分患者會以「墨水」在表皮畫上數點永久性記錄，以確認治療位置，情況如「紋身」，日後留下如痣大小的印記，部分病人會有不安感。而以光學輔助定位，不但可簡便地確認病人「就位」，也可減少「墨水紋身」的不便，「現時系統能即時在屏幕上以不同顏色顯示位置是否正確，對齊即變白色，更一目了然。」

首月已有74人次受惠

團隊指，新系統可確保放射治療時更準確對焦癌細胞，有助團隊設計更針對性治療方案，大幅減少電療對腫瘤周邊良性細胞的傷害及副作用，有助加速病人復元，也可進一步提升安全度。而系統啟用首月已有74人次受惠。

宋指，目前系統集中用於肺癌、乳癌及前列腺癌病人，因相關病人較易受呼吸等因素干擾，致腫瘤位置浮動，強調非所有病人都需要使用。

另目前醫院設有3部放射治療儀器，其中1部已配備表面引導系統，未來1、2年有望引入多1部已內置相關系統的放射治療儀器。