專家指感染HPV病毒不等同必然患癌，但若能及早確診並控制感染情況，形成癌症機率大幅降低。

子宮頸癌是本港十大癌症殺手之一，而人類乳頭瘤病毒（HPV）是最主要致病原因。有婦產科專科醫生指出，本港每12名女性便有1人感染HPV，但僅半數人曾接受子宮頸癌篩查，不少人更誤解年老及停經後便不會患子宮頸癌，實際上只要曾有性經驗，不論年齡均有機會罹患。而定期篩查者，可減少逾9成患癌風險，醫生提醒婦女應按年齡及風險、每3或5年檢查。

子宮頸癌十分普遍，是本港第7大常見婦女癌症，死亡率更高踞第8位。婦產科專科醫生陳嘉倫指，子宮頸癌最主要致病元兇為高危型HPV病毒，當中以HPV16及HPV18型子宮頸癌最常見，佔整體個案約7成；而本港每12名婦女中，便有1人感染HPV。

僅半數婦女 曾接受子宮頸癌篩查

惟港府數據顯示，僅52%婦女曾接受子宮頸癌篩查，而且僅40%婦女認為自己有需要篩查，不少人更誤解年長人士患子宮頸癌的風險較低，甚至誤判停經後便不會罹患。陳強調，只要曾有性經驗，不分年齡均有機會患上子宮頸癌，因此有必要進行定期篩查。

陳續說，感染HPV病毒，不等同必然患癌，若能及早確診，並控制感染情況，形成癌症機率會大幅降低，「HPV病毒侵襲子宮頸後，會形成子宮頸上皮內瘤，即屬癌前病變，若能將病變組織徹底清除，便能避免子宮頸癌形成。」她稱，有研究指出定期進行子宮頸檢查，婦女患癌風險可降低逾9成，而本港衞生署在今年4月起，亦為30至64歲婦女提供HPV DNA檢測，即通過PCR檢測查看細胞是否存在高危HPV感染；而25至29歲女士，則可採用子宮抹片檢查，通過顯微鏡檢視子宮頸細胞樣本有否異樣。

HPV DNA檢測更靈敏 揪出更多病變

陳解釋，HPV DNA檢測比宮頸塗片有更高敏感性，可檢出更多高級別病變。檢測陽性者，可進行細胞學，或針對特別高風險的亞型HPV進行檢測，以確定是否需接受陰道鏡檢查和宮頸活檢。她指，世衞已宣布期望在2030年在全球「消除宮頸癌」，倡議全球最少70%人口應採用高性能篩查策略，並建議採用HPV DNA檢測為主要篩查方式，美國癌症協會也有同類建議；而英國、美國、澳洲、意大利、阿根廷及土耳其等國，亦已將HPV DNA檢測納入為子宮頸檢查主要方法。