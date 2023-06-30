據醫管局數據，子宮內膜癌為2020年本港女性第4大常見癌症，新症在10年間增達7成，病發率較子宮頸癌高。有醫生指，有轉移情況的晚期個案，5年存活率僅約17%，但部分個案若接受新型聯合標靶免疫治療，整體存活期可由接受化療的12.2個月延長至18個月，副作用亦較輕。

方嘉儀（右）籲政府把相關治療納入藥物名冊和關愛基金資助項目範圍。左為潘智文。

臨床腫瘤科專科醫生潘智文解釋，子宮內膜癌生長於子宮內層細胞，佔子宮體癌9成，患者以45至65歲為主。成因是排卵周期不規律或沒排卵，令內膜細胞長期受女性荷爾蒙刺激、內膜增生和形成癌前細胞；症狀包括異常出血、下腹痛等。

她續稱，約9成個案確診時屬早期，治癒率達8至9成，惟有遠端轉移的晚期個案，5年存治率僅約17%，情況或因他們不適合做手術，傳統治療亦限於成效不理想、副作用多的化療，令他們甚為抗拒。但事實上，約7至8成臨床個案屬非高微衞星不穩定（non-MSI-H）或錯配修復基因完整（pMMR），他們即使不適合接受放射治療等，仍可使用新型聯合標靶免疫治療。

多靶點標靶藥+免疫治療藥 副作用少

新型治療中的標靶藥，可針對多個靶點，從多角度抑制腫瘤細胞生長和血管生成；免疫治療藥則可透過抑制T細胞上的PD-1蛋白質，重啟免疫系統殲滅癌細胞的能力；兩者更可帶來協同效應，副作用亦較化療輕微。

有研究亦顯示，接受相關治療的晚期患者，整體存活期較接受化療者延長4成半至18個月，無惡化存活期則延長逾7成至6.7個月，疾病控制率為72%。惟患者一般需用藥6至12個月，每月費用達5位數。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀籲政府盡快把相關治療納入藥物名冊和關愛基金資助項目範圍，減輕患者財政負擔。