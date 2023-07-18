昨日差不多掛了整天「八號波」後，有指香港下星期或會再有颱風來襲，踏入打風季，除了要做足家居安全操施，當然亦要張羅好家中儲糧，為突如期來的風假做好準備！說到儲糧，不少人都喜歡閒時購入醃菜放在家，既好吃又能儲存一段長時間，是儲糧必備的食物；不過近日消委會就測試了市面上包裝醃菜樣本，發現逾8成半樣本的鈉含量偏高，部分更含有較多昆蟲碎片，即睇消委會分享！

消委會分別從超級市場、百貨公司等地方搜集了30款預先包裝醃菜樣本，當中包括8款泡菜、4款德國酸菜（Sauerkraut）、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜，售價介乎$4.3至$82不等。是次測試項目包括醃菜部分（不連液體）的營養素、污染物、防腐劑、微生物，以及輕質異物含量。

逾8成半樣本屬「高鈉」、全部橄欖菜樣本屬「高脂」！

要抑制微生物繁殖，製作醃菜時加入鹽是是非常普遍的醃製方法，但不同醃菜的鹽使用量的差異可以很大。測試發現，除了3款德國酸菜樣本「Clear spring」（#9）、「駿馬山」（#10）、「Develey」（#11）和1款青瓜樣本「馬莎」（#13）外，其餘26款樣本均屬高鈉食品！當中鈉含量最高的樣本為橄欖菜樣本「蓬盛」（#27），成年人只要進食1份30克樣本，已會攝入924毫克鈉，已佔世衞建議的鈉每日攝取上限46.2％。

蓬盛 香港橄欖菜 $24／450克

消委會表示，若長期過量攝取鈉，有可能導致血壓上升，增加患上心血管疾病和腎病的風險，同時亦可能損害胃黏膜，增加致癌物幽門螺旋菌寄生的機會，令罹患胃癌的風險增加，因此大家應注意進食醃菜時的鈉攝取量，不宜吃過多。

糖含量方面，大部分醃菜樣本的含糖不高，有23款樣本屬低糖，惟青瓜樣本「亨氏」（#17）和蘿蔔樣本「Maeban」（#26），每100克分別含25.8克和34.0克糖，屬高糖食品。值得留意的是，是次檢測中，全部橄欖菜樣本屬高脂，每100克含46.4克至69.6克總脂肪！當中總脂肪含量最高的橄欖菜樣本「綿香」（#30），只要食用1份30克樣本，便會攝入20.9克總脂肪，佔世衞建議成人每日總脂肪攝取上限的31.3％，食用時記得適可而止！

亨氏 醃製黃瓜 $75／473毫升

Maeban Sweet Radish $14.9／200克

消委會亦同時提提大家，測試發現部分醃菜樣本的鈉含量標示值較測試結果為低，最高相差逾1倍半，大家應注意進食醃菜時，攝入的鈉或會較預期的多，不能掉以輕心。

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