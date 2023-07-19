本港無障礙設施不足，行動有困難人士出門可謂「危機四伏」。黃大仙港鐵站早前有輪椅客使用扶手電梯時，意外滾落。有物理治療師指，若情況許可，建議輪椅使用者用升降機，若用扶手電梯時也要扣好輪椅安全帶，上行時要正面對著扶手電梯，並由2名照顧者從後「頂著輪椅」；下行時應調轉輪椅，背對扶手電梯，由照顧者在下方頂著輪椅以策安全。

物理治療師鍾惠文

物理治療師鍾惠文指，使用輪椅人士的照顧者，應清楚自評有否足夠力量推輪椅，盡量避免走太斜或太長的斜坡，即使斜度小，如僅約5至10度，輪椅使用者亦應扣好安全帶，落斜時照顧者應紮好馬步，身體緊貼椅背慢慢推下；若要使用扶手電梯，上行時輪椅應正對梯級，並由照顧者從後頂著椅背，「盡可能找多1個人幫忙」；下行時，輪椅則要背對扶手電梯，照顧者先行，在下方頂著輪椅。

他續指，電動輪椅因有發動機，重量動輒過百磅，與一般手推輪椅的逾10磅至40磅大相逕庭，不宜上扶手電梯，建議用家出行時要規劃好路線。

用拐杖上梯 拐杖先行再抬腳

至於以拐杖出行者，最重要保持平衡。鍾指，拐杖用家在上扶手梯時，要緊跟扶手皮帶的節奏，先握緊扶手，再用拐杖先行，然後腳邁步踏上梯級。一般建議將拐杖放在好腳的一側，因好腳更能承受身體重量；上樓梯時，拐杖應先放在上方梯級，然後再抬腳向上行。

鍾又提醒，輪椅加上使用者的總重量不輕，突如其來的情況或致輪椅失平衡，致照顧者扭傷腰部及手腳，使用者坐姿不正確也會引起勞損。另日常應定期檢查輔助工具的狀態，如輪椅的零件有破損、或拐杖高度不合適等，應盡快更換或找物理治療師協助調校。