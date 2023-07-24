之前提到，中年朋友，有三種荷爾蒙很重要：（1）褪黑激素；（2）生長荷爾蒙和（3）胰島素。上回說了褪黑激素（melatonin），今期談談生長荷爾蒙（Human Growth Hormone–HGH）。有些中年朋友一聽到生長荷爾蒙會問：「那不是小孩才需要的東西嗎？」 非也！生長荷爾蒙固然影響到小孩的身高，但那就是其中的一項功能而已。



請看看生長荷爾蒙對人體的其他重要功能：（1）製造膠原蛋白、軟骨和肌肉；（2）燃燒脂肪；（3）保持骨骼健康； （4）加強活力；（5）修復細胞；（6）維持皮膚彈力；（7）使腦袋保持年輕；和（8）防止記憶力減退和預防腦退化。所以，逆齡回春要靠H，這個H，當然不是HIFU，而是HGH。想保持外貌和身體年輕，生長荷爾蒙不能缺少，它是中年朋友逆齡回春的重要靈藥。身體缺乏生長荷爾蒙的話，就會顯老。

但問題是，生長荷爾蒙從20歲開始減少，打後每十年減少14.4%。生長荷爾蒙分泌不足的時候，會有以下特徵：面容老化（皮膚缺乏彈性和滿面皺紋）、經常疲憊、啤酒肚、內臟脂肪過剩、脫髮、關節炎、肌肉流失、代謝症候群等（高血壓、糖尿病）。用天然的方法去增加生長荷爾蒙分泌，一定好過用非天然的人工藥物。有研究發現，人體有兩段時期體內的生長荷爾蒙分泌是會急劇飈升的：（1）一是做較強烈的運動；（2）是睡眠的時候換句話説，日間不肯「郁」，夜間又不肯睡的中年人，是很難長出副容光煥發的臉容來的。



另外，胺基酸（Amino acid），尤其是Arginine精胺酸，亦能促進生長荷爾蒙的分泌，即是說，足夠蛋白質是重要的。除了肉類之外，果仁（尤其是合桃、榛子和山核桃）和種子（尤其是西瓜籽和南瓜籽）以及希臘乳酪（最好選無糖或低糖）也含有高度精胺酸。以上提到的食物也含維他命B3（Niacin），也可刺激生長荷爾蒙的分泌。維他命D 亦是，每日在陽光底下走路10-30分鐘，已可促進生長荷爾蒙和褪黑激素兩種荷爾蒙的分泌，真是一箭雙鵰，非常高效！若實在無法每天跟太陽伯伯say 個 hi，那可以多食用含維他命D的食物，例如沙甸魚、野生三文魚、杏仁、蛋黃等。