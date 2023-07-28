健身風氣盛行，下肢操練更是不少人又愛又恨的環節，部分人運動後或會出現下肢抽筋。有註冊中醫師指出，人體血液運行靠肝和脾共同維持，下肢抽筋除了因為過度運動或疲勞，以及姿勢不當等問題外，更可能反映肝脾不和，生血的脾出現氣虛，血液生成不足，影響肝藏血不足，全身筋脈失去滋養便容易出現抽筋。

註冊中醫師羅惠銀

很多人做運動或家務後，容易出現小腿抽筋或肌肉痛。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師羅惠銀稱，抽筋有多種不同成因，如過度疲勞或睡眠不足，人體局部堆積酸性代謝產物，引發肌肉痙攣。另運動量過大或時間過長，下肢疲勞過度，同樣會出現堆積乳酸；而睡眠時間太長，導致血液循環速度降低，則會出現二氧化碳堆積。

與血液循環減慢有關

羅續稱，睡眠姿勢不良亦會引起「被動痙攣」，如長時間仰臥，腳面一直承受被子壓力；或習慣俯臥，腳面抵在床鋪，小腿部分肌肉長期處於完全放鬆，一旦做其他活動便易抽筋。此外，老年群體骨質疏鬆，特別女性雌激素下降後，體內血鈣水平降低，以至是外界低溫寒冷刺激導致血液循環速度下降，簡單如睡覺過程將腿腳伸出床，兩者均可能引發肌肉痙攣。

抽筋與血液運行有密切關係，羅醫師稱，脾為後天之本，主運化，同時主生氣血及主肌肉，肌肉營養就靠脾運化水穀精微而得，若脾運化能力減弱，水穀精微就不能到達四肢，運動後容易肌肉痠痛；同時肝藏血，主全身筋膜，筋膜得其所養，則筋力強健，運動靈活，不易抽筋。脾之運化賴肝之疏洩，而肝藏之血又賴脾之化生，只要脾氣健運，血液的化源充足，肝有所藏方能按人體生理需要來調節血液；肝血充足則疏洩正常，亦有利於脾的運化，形成循環，故養脾養肝同樣重要。