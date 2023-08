工作壓力加上生活壓力,令不少OL近年都愛上做瑜伽減壓,加上又可以拉拉筋,當keep fit及鍛練身體柔韌度,一舉兩得。而做瑜伽時,穿著一條舒適兼且彈性好的瑜伽運動褲,會令做起大幅度的動作時更自在,事半功倍。近年女生們亦愛將瑜伽褲當平日的休閒褲穿著,但市面上的瑜伽褲款式多,售價又懸殊,究竟應如何選擇?消費者委員會(消委會)早前就測試了市面上20款高腰緊身款式的女裝瑜伽長褲,售價介乎$149至$980,測試項目包括拉伸彈性表現、舒適度、耐用程度、纖維成分標籤準確度及化學安全程度。結果發現價值$149及$880的瑜伽褲表現同屬不俗,反映出質素與價錢沒有必然關係。

(圖片來源:消委會)

【消委會|瑜伽褲大比拼】1. 拉伸彈性表現參差!lululemon」、Too Chill for Yoga」、Nike拉伸彈性表現較好

這次測試的20款女裝瑜伽褲,全部均為緊身長褲及高腰款式,其中12款聲稱適合做瑜伽時穿着,餘下8款則聲稱是運動或緊身褲。所謂的彈性其實涵蓋了延展力及回復力兩方面,即是褲身拉長或擴闊的能力,以及回復原狀的能力,兩者缺一都不理想。如延伸力佳的話,穿著會較易且束縛感小,用家也能活動自如;而回復力愈高,褲型愈不易走樣,耐穿度亦大大提升。加上經洗濯後會令拉伸能力大減。

但結果發現,全部瑜伽褲的拉伸表現極參差,長度延展率約78.1%至177%,相差約1.3倍,而闊度延展率則是61.8%至277.1%,相差幅度更大,達3.5倍。當中以(#12)「alo」及(#16)「Her own words」的長度延展力最高,而(#8)「H&M」及(#20)「Giordano」則較低。

(圖片來源:alo)





(圖片來源:Giordano)

至於闊度延展力方面,9款樣本包括(#1)「lululemon」、(#3)「Too Chill for Yoga」、(#4)「Nike」、(#7)「TITIKA」、(#15)「SKULLPIG」、(#16)「Her own words」、(#17)「Aerie by American Eagle」、(#18)「ASICS女式瑜伽緊身褲」及(#19)「AUMNIE」的擴闊能力最佳,均獲4點評分以上。相反,(#6)「PUMA」的表現稍遜,延展率只有61.8%,可能會產生拉扯感,限制了動作的幅度,並會影響舒適感。

(圖片來源:NIKE)

測試還包括洗濯50次後的表現,發現大部份的瑜伽褲樣本經洗濯多次後,拉伸表現會較之前遜色。其中以(#18)「ASICS女式瑜伽緊身褲」的表現差異最大,闊度延展率較洗濯前大幅減少約108%。但整體而言,(#1)「lululemon」、(#3)「Too Chill for Yoga」、(#4)「Nike」的拉伸彈性表現較好,獲最高5點評分。

(圖片來源:ASICS)

(圖片來源:lululemon)

【消委會|瑜伽褲大比拼】2. 舒適度:全部水氣度高!相宜貨色水份蒸發速度表現最好?

除了拉伸力,舒適、透氣度是用家比較著重的細節。若瑜伽褲透氣性能高的話,愈容易排走濕氣及散熱,穿着感覺會更通爽舒適。消委會指,20款瑜伽褲透水氣度都頗高,全部均達4點評分以上。但水份蒸發速度表現則較參差,以(#2)「GU」、(#6)「PUMA」、(#8)H&M及(#9)「UNIQLO」表現最好,獲5點評分。相反,(#15)「SKULLPIG」僅獲2.5點評分,相差逾4倍!潮濕的衣物容易令體溫下降,亦較易滋生細菌,產生異味。

(圖片來源:GU)

(圖片來源:SKULLPIG)

【消委會|瑜伽褲大比拼】3. 耐用度:邊款最易縮水甩色?ASICS、Giordano甩色、H&M印花脫落!

著衫最怕甩色,選擇瑜伽褲亦一樣。如染色不牢固的瑜伽褲,有機會在洗濯後或沾染汗水後出現褪色,甚至令染污其他衣物。經消委會測試後,20款瑜伽褲經50次洗濯後都出現不同程度的縮水及甩色,以(#17)「Aerie by American Eagle」的表現最優異,但(#18)「ASICS女式瑜伽緊身褲」的褲身及(#20)「Giordano」的褲袋出現嚴重褪色,(#8)「H&M」褲上的印花甚至脱落,僅得2.5至3.5點評分。

至於耐磨及耐爆能力方面,20款瑜伽褲的表現屬現想,未有出現磨損、斷紗等情況,但以(#16)「Her own words」的耐爆力最低,僅得4點評分。

(圖片來源:H&M)

(圖片來源:Her own words)

【消委會|瑜伽褲大比拼】4. 化學安全程度:含游離甲醛刺激皮膚!兩款樣本檢出!

消委會續指,在化學物質檢測中,(#16)「Her own words」及(#19)「AUMNIE」兩款樣本均檢出含微量游離甲醛。若衣物布料釋出的游離甲醛較多,有機會令用家皮膚受刺激,嚴重的或會出現過敏性接觸性皮膚炎,應小心選擇。

(圖片來源:AUMNIE)

【消委會|瑜伽褲大比拼】5. 纖維成份標籤準確度:AUMNIE標示與實際相差8.2%!

參考歐盟法規,混紡纖維衣物的標示成份與實際成份的差異不應超過3%。大部分瑜伽褲樣本檢出的纖維成份,均符合歐盟法規要求,惟(#19)「AUMNIE」所標示的成份與實際檢出的相差高達8.2%,僅獲1點評分!

消委會測試電瑜伽褲總評分:

[總評分5星]

#1 「lululemon」Align High-Rise Pant 24" Asia Fit($880)

[總評分4.5星]

#2 「GU」 Women Sports Leggings GA($149)

#3 「Too Chill for Yoga」Chill Premium Meguro Sports Pants($319)

#4 「Nike」Zenvy Legging 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲($799)

#5 「adidas」Tight Fit Super High Rise 7/8 Style YOGA YGA LUX 78 TIG($699)

#6 「PUMA」Train PUMA STRONG HW Tight($299)

#7 「TITIKA」Zero Touch Leggings 25"($590)

[總評分4星]

#8 「H&M」Studio tights SoftMove DryMove($249)

#9 「UNIQLO」AIRism Soft UV Protection Pocket Leggings($199)

#10 「Sweaty Betty」Super Soft Flow 7/8 Yoga Leggings($980)

#11 「Decathlon」KIMJALY 緊身褲 520 ACTION(DOMYOS)($299)

#12 「alo」7/8 High-Waist Airbrush Legging($810)

#13 「Cotton On」iBody Petite Ultra Soft Booty Lift Pocket Full Length Tight($229)

#14 「Under Armour」Meridian Ankle Leg Pinktuk($599)

[總評分3.5星]

#15 「SKULLPIG」PLAX AIR Leggings($355)

#16 「Her own words」72118XP065 GRI S($448)

#17 「Aerie by American Eagle」OFFLINE By Aerie Real Me 7/8 Legging($490)

[總評分3星]

#18 「ASICS」女式瑜伽緊身褲($490)

#19 「AUMNIE」Nude Seamless Ankle Crops($499)

#20 「Giordano」G-MOTION Leggings(For women)($230)

大家選購及保養瑜伽運動褲時,可參考消委會的5個貼士:

1. 應按運動類型及強度去選擇合適的瑜伽褲或緊身運動褲,購買前應親身試穿,若脫褲後發現皮膚有壓痕,即代表褲的尺碼太細,會影響舒適感。

2. 穿着後盡快清洗,因汗水容易滋生細菌及發霉,產生惡臭,亦會影響布料彈性。

3. 清洗時,切勿使用衣物柔順劑,否則會將污垢鎖於纖維裡,令異味逗留及破壞布料彈性。

4. 勿以高溫洗濯,或以乾衣機高溫烘乾及熨瑜伽褲,有機會破壞布料的排汗功能及回彈力,令褲身縮水變形或變色。

5. 若以洗衣機清洗,宜將瑜伽褲裡外反轉,並放入洗衣袋以低速洗濯。