為紓緩照顧者情緒，理大護理學院研發電子繪畫平台，以繪畫提升精神健康，又有自我評估情緒功能，並可透過平台聯繫其他照顧者，彼此互相支持，更設有社工醫護等專業團隊，適時為有需要者轉介支援服務。

理大護理學院團隊於2019年著手開發電子繪畫平台，首個版本只設繪畫及社交聊天功能，隨後邀28名照顧者進行為期8周測試，發現照顧者在使用平台時感滿足及樂趣，能成為釋放情感渠道，亦可與同路人聯繫，不再感孤單。照顧者最常於午夜1時、下午3時及晚上10時等時間使用平台，更有部分照顧者在完成測試後仍續使用。

理大研發 鼓勵情緒受困者求助

梁綺雯（左）、鄺太（右）（冼偉倫攝）

今年70歲的鄺太是測試參與者之一，其丈夫2014年起患上認知障礙，並於2020年離世。她憶述，丈夫病情後期有吞嚥困難，自己需強制打開丈夫嘴巴，清理其口中食物，常有不開心角力。2019年經日間中心社工介紹試用平台，認為「用手指畫吓幾得意」，坦言照顧者需喘息機會，而平台可調劑生活，紓緩壓力。

理大護理學院副學院主任（研究）梁綺雯指，團隊今年5月發布第二版平台，正式命名為「畫出我心」，除原有功能外，團隊亦因應測試用戶反饋，加入自我情緒評估問卷，方便照顧者隨時了解個人情緒狀況；同時亦羅列常用的支援渠道連結，且有留言功能聯絡所屬機構，方便求助。

梁續指，平台設約30人組成的專業支援團隊，包括社工、護士及醫生，為情緒受困用戶轉介所需服務；亦設有多個小組長，組長亦曾是照顧者，經理大團隊6小時培訓後，再以過來人身份，協助處理照顧者情緒。梁強調，平台非24小時支援熱線，只想盡義務提供支援，鼓勵照顧者求助。