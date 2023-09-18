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18/09/2023

入境健康申報│內地過關「黑碼」有簡化版！入境申報資料大減8項！教你3方法申請「黑碼」！過程不用3分鐘！

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  • Sammy Leung

Text: Sammy Leung

　　要到內地，大家都必須填寫內地的「入境健康申報」（俗稱「黑碼」），以便疫情防控。而早前中國海關總署指，會對健康申報內容作出調整及優化，優化之後的後的版本會刪減部份內容，令到大家填寫內地的「入境健康申報」時，更加方便！

 

　　早前中國海關總署指，會將「入境健康申報」的健康申報內容作出調整，而新版的「黑碼」於9月16日0時正式啟用。而簡化了的新版「入境健康申報」，刪除了境內居住地、座位號等申報內容，更簡化了旅居史、聯繫方式的填報要求，相當方便。

 

●　入境申報內容由18項減至10項

●　出境申報內容由17項減至9項

●　往來港澳人員申報內容由11項減至9項

 

 

　　大家要過關的話，可以繼續透過以下3大途徑申請，成功申請「黑碼」後，以便過關時檢查。

 

　　1.    網上申報：進入「出入境健康申報網站」後，點擊「申報」、填寫「個人信息」及申報健康狀況，就可以提交申報

 

　　2.    使用微信小程式申請：當中有「海關旅客指尖服務」，也是填寫「個人信息」及申報健康狀況，就可以提交申報

 

 

　　3.    即場智能手機掃碼／關口電腦申報：於關口即場掃瞄二維碼進行網上申請或使用關口電腦申報

 

　　另外，如果大家都知怎樣拿取，可以在辦公時間內到18區民政諮詢中心，他們會協助有需要市民填寫「健康申報」。即睇18區民政諮詢中心詳情

 

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