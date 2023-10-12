剛剛過去的週末，美國加州州長，簽署了一項極具爭議性的一項法律條文，禁止食物含有條文指定的四款食物添加劑。加州因此成為美國第一個禁止使用這四款添加劑的州份。法例規定製造商要於2027年1月1號之前更改配方。由於加州市場大，一般估計美國食品製造商都會將全國的配方改變去配合。

於動物實驗中，此四款食物添加劑都被發現致癌或對神經有毒性，另外亦導致內分泌及生殖系統造成嚴重影響。這四款添加劑，其中三款已在歐盟被禁用，只除了3號紅色色素批准用來染甜品車厘子。

涉及的四款食物添加劑

添加劑 #1：Potassium Bromate|溴酸鉀|E994

常見食品：漂白麵粉、及用漂白麵粉製作的烘焙食品

漂白麵粉在漂白過程中通常添加溴酸鉀，作用加速麵粉熟成，可幫助麵團強化，令到麵團發酵得更高，製成品從而更加高企大件。相反，不經漂白的麵粉並沒有這款添加劑。這款食物添加劑一早已經在香港、加拿大、歐盟、英國等國家禁用。除非是水貨，否則經正常入口途徑進口的美國麵粉，都不會有此添加劑。

添加劑 #2：Brominated vegetable oil|溴化植物油|E443

常見食品：橙味汽水及飲品

在包裝飲品中（特別是橙味汽水），溴化植物油會乳化橙味調味劑，防止液體分離。這款食物添加劑在美國足足擾攘了10年，含溴化植物油的包裝食品表表者，就是運動飲料Gatorade、激浪及芬達橙味汽水。這款添加劑一早在歐盟、歐洲、日本、星加坡等國家禁用。由於美國消費者激烈反抗了多年，汽水製造商於過去10年已經逐漸棄用這款食物添加劑，不過在美國仍然於某些小品牌汽水中找到。在香港售賣的大品牌汽水，已沒有這款添加劑。

添加劑 #3：Propylparaben|羥基苯甲酸丙酯|E216

常見食品：包裝烘焙食品，例如鬆餅、曲奇等

羥基苯甲酸丙酯屬於防腐劑，防止烘焙食品變壞。歐盟一早已在2006年禁止使用，而香港已經停止使用。

添加劑 #4：Red Dye No 3|3號紅色色素|E127

常見食品：糖果、香口膠、雪糕、乳酪飲品等

3號紅色色素是今次四款食物添加劑中，涉及食品最多的一款添加劑。在美國，很多糖果及包裝食品都有用3號紅色色素。事實上，在香港，火腿、營養補充劑等也有此色素的蹤影。

由作者提供

食物添加劑禁用法例後想

這個加州法例，預計業界會有強烈反對行動，所以最終能否執行到，仍是未知之數。但每次關於食物添加劑禁用新聞，都令我慨嘆，食物添加劑為何沒有足夠安全證據就可以批准使用？反過來要等有研究報告顯示有危害，而在這段時間，又會有相關機構堅持添加劑屬於安全。爭拗十幾二十年後，然後就有人或機構提出去禁用？當年反式脂肪就經歷了這樣。相信跟隨本專欄的讀者，都對我所提倡無添加飲食Eat Clean理念有相當的認識。放入口食用，你有權選擇的，購買包裝食物時，除了檢視營養標籤外，更重要的是查看成份表。