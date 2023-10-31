安宮牛黃丸被不少人視為「救命藥」，然而內地最近搗破一個假藥犯罪集團，發現有人以電飯煲製造假安宮牛黃丸，每粒成本僅$1，且熱銷全國，日前18個假藥工場被搗、26人被捕，涉案金額高達1.2億元人民幣（約1.3億港元）。

據《央視新聞》報道，中國吉林白山市長白縣警方於今年2月接獲一名市民潘先生報案，指自己以市價一半的價錢網購安宮牛黃丸，但收貨後發現藥品的包裝、顏色及防偽標誌，與以往購買的有所出入，藥丸外形及味道都不太一樣，懷疑有人販售假藥報警。

假安宮牛黃丸賣全國

當地警方進行檢驗，發現樣本中沒有安宮牛黃丸應有的中藥成分，如牛黃、麝香等名貴中藥材，取而代之是一些較廉價且氣味比較濃烈的藥品摻雜在一起，再包裝成安宮牛黃丸出售。警方透過潘先生與賣家的對話記錄，追蹤到姓鍾的假藥網店負責人，繼而追尋到位於江蘇蘇州、製造假藥的姓李男子，終成功將專門製售假安宮牛黃丸的犯罪集團搗破。

該集團更已建立了一個遍佈全國20多個省份的非法銷售網絡，警方其後在河北安國假藥生產點拘捕26名涉案疑犯、搗破18個製假工廠和倉庫、檢獲50多萬盒假藥成品、半成品，涉案金額逾1.2億元人民幣（約1.3億港元）。

以電飯煲製藥每粒$1

警方指製造藥丸的工場環境惡劣，在裡面發現大量不知名的中藥粉、蜂蜜和蠟等原材料，隨地可見製藥工具，如客廳、廚房、廁所隨處可見，衛生程度惡劣。警方引述疑犯口供，製藥只需用電飯煲和幾塊木板。

「只用電飯煲熬煮廉價中藥粉，再加入1:1的蜂蜜，待凝固後再用木板搓成小藥丸。」

故此，每粒假安宮牛黃丸成本不足1元，價格遠低於真品數十以至幾百倍。為了增加贗品的售價，他們更會分裝成木盒及精美高端的華麗包裝，冒充有年份的老藥丸，藉以謀取暴利。

誤服假藥或危害健康

白山市公安局副局長丁培臣表示，安宮牛黃丸被稱為坊間「救命藥」，對病情危重或患有心血管疾病的患者在危機關頭服用，若這類病人買到假藥，服用時不僅不能及時起作用，更會延誤救治時機，危害生命安全。