床蝨危機蔓延，法、英、韓相繼爆發蝨患，港人外遊最怕惹蝨回家，但酒店房睡醒見身有紅腫是否就是被蝨咬？皮膚科專科醫生陳厚毅指出，蝨咬與蚊蟲叮咬的痕跡其實有很大分別，前者患處一般較密集、遍佈全身多處，後者則只有一兩個較大的紅腫位。另外，有滅蟲專家也提醒，在入住時可以留意2大蝨患高危跡象，如果聞到「濕臭味」就要小心。

蝨咬蚊叮2大不同

1. 蝨咬較密集

如皮膚上出現痕癢紅腫，如何分辨是蚊蟲叮咬或是蝨咬所致？皮膚科醫生陳厚毅接受《晴報》訪問時指，床蝨是寄生性昆蟲，愛叮咬人體吸血，皮膚會出現紅疹痕癢。而床蝨叮咬痕跡與蚊蟲不同，由於它多為群體出動，故咬痕會較密集，呈現「一串串、一粒粒排列」的紅疹狀，每顆紅腫面積較細，但嚴重可以「整個背部全被咬」。至於蚊蟲叮蚊一般呈現1至2個比較大的紅腫，猶如「1元硬幣般的大小」。

2. 蝨咬可遍全身

床蝨多在人們入睡時出動，陳厚毅指蝨咬的部位可遍布全身，甚至爬進衣服裏面，至於蚊蟲叮咬多數是外露手腳為主，有衣物遮蔽的部位會較小機會被咬。

陳厚毅又指，自己近期行程也是推測身上叮咬是蝨患或普通蚊蟲所致的關鍵，若未有到過郊外及家住高樓層，全家突然同時出現叮咬紅腫，便更大可能是床蝨所致。

皮膚被蝨咬後，普遍會出現敏感、紅疹，嚴重會起水泡，視乎個人體質，陳厚毅建議被床蝨叮咬後最重要保持患處乾淨，可用清水沖洗或用冰敷緩解痕癢，亦避免抓損患處導致發炎。若痕癢情況沒有改善甚至惡化，應盡快求醫。

酒店房有蝨2大跡象

1. 滿房濕臭味

入房第一件事可留意房間有否異味，滅蟲專家鄭國鏗（Henry）指有嚴重床蝨的房間，經常都會留有一股「濕臭味」，形容味道類似「濕花生」，反映房間有可能存在蝨患問題，要格外小心檢查。

2. 床邊牆角有黑色漬

鄭國鏗指，床蝨多在人們關燈入睡後現身，故入房時未必會發現，但可留意房間邊角位會否有深色或黑色污漬，有可能是床蝨排泄物，而新鮮的排泄物遇水會化開，反映房間床蝨活動活躍，如見到一粒粒類似「芝麻」物體，則有機會是蟲卵。

滅蟲專家任永強亦建議，入住酒店房間時可先用電筒或手機內置的照明功能，重點檢查床邊附近位置，特別是床褥邊位拉鍊、枕頭，以及地毯邊緣、地腳線等，均為床蝨常見匿藏地點。

防帶床蝨回家3招

不幸住到有蝨酒店房，除了要忍受被咬之苦，更擔心一旦將蝨帶回家便後患無窮。鄭國鏗提醒入住酒店期間也可留意2個小細節，第一是盡量將行李箱和個人物品放在高處，且距離睡床，例如桌面和行李架等，切勿放在地下、絨面行李櫈這些高危位置，減低床蝨爬入行李的機會。

另外，選購行李箱時也要留意，盡量選擇淺色及膠面的行李箱，避免深色或牛津布料表面的行李箱，例如深藍色、黑色、深紫色、紅色等顏色，均是床蝨的保護色，附有床蝨也難以發現。

至於回港後也要小心處理行李，專家建議4大步驟處理：

1. 入屋前要檢查鞋或鞋帶、行李箱拉鍊及拉桿有沒有床蝨匿藏

2. 入屋後盡量找個附近少雜物的地方打開行李，萬一有床蝨跳出也立刻發現

3. 所有衣服應立刻以60度以上的熱水清洗

4. 行李箱難以浸洗，但可用酒精噴灑，或直接放在陽光下曬2天才收起