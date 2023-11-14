英法韓先後出現床蝨危機，不少港人擔心傳入香港引致社區爆發。一名打工仔近日在網上大呻「公司床蝨爆到七彩」，更指發現公司椅邊疑似有床蝨及蝨卵，使他非常崩潰。有網民建議事主可以用高溫消毒，又提醒他下班回家要檢查清楚身上是否有蟲跟身。

該名打工仔上周五（10日）在「香港討論區」以「我公司爆床蝨爆到7彩」為題發文，指公司爆發床蝨；他又分享4張相片，指辦公室內的椅邊有一堆啡白色的微點，疑似是床蝨及蝨卵；而另一張相又見到疑似有床蝨的啡點，出現在辦公椅的椅墊上。

事主表示，最近公司沒有同事外遊，懷疑床蝨是同事「本地坐車出街惹返公司」，又指目前公司床蝨的狀況是「已生晒卵、開枝散藥」。他形容床蝨「生命力、繁殖力強」、「佢啲幼蟲細過粒塵」，不禁擔心惹蝨上身殃及家中：「仲返唔返工好？」

他又指每天都要「坐巴士、轉小巴」上班，擔心因此會將床蝨傳播出去，

「出街傳畀第二個宿主、好快又到另一間公司大爆發 一傳十、十傳百......全香港人人準備木蝨跟身、今次真係繽紛喇！」

文一出隨即引來網民討論，有人大呼「好得人驚」、「嘩，好恐怖，唔想返工」；亦有人建議事主應要求公司盡快做大掃除，「以前好多公司有蝨，所以要定期滅蝨」、「快啲買藥返公司噴啦」：

網民有乜講？

● 咁大件事，梗係唔返啦，保命緊要即刻辭工

● 用風筒熱風吹

● 佢哋最怕火酒或者酒精啫喱，一噴即死

● 快啲換晒啲椅，坐膠凳

● 膠紙封窗邊，殺蟲水焗星期六、星期日，神仙難活

遭床蝨叮咬可致貧血

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受《晴報》訪問時曾指，被床蝨過度重複叮咬吸血，極端情況甚至可引致貧血。他表示，被咬後皮膚通常會出現一粒粒痕癢的紅腫丘疹，或丘疹性蕁麻疹，主要在面頸、手腳等皮膚外露位置，嚴重者會出現大水泡，甚至誘發過敏性休克（Anaphylaxis）、繼發性細菌感染。

胡醫生指，蝨咬患處一般會在1至2周後逐漸消退，其後或會留下色素沉澱，若皮膚出現丘疹性蕁麻疹，尤其當患者不斷搔抓時，甚至可能需要數周至數月才會痊癒。

床蝨宜用高溫滅殺

至於滅蝨的方法，本港滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣曾接受《晴報》訪問指，一般情況下床蝨及蟲卵遇上攝氏60度或以上高溫便會死亡，建議市民若懷疑遇上蝨患，可嘗試用高溫方法滅蝨，最有效率之餘，對人體影響及經濟成本也較低。

以衣物為例，用熱水洗衫即可殺死床蝨；至於床褥、被鋪較難水洗的物品，使用一般的蒸汽掛熨或蒸汽熨斗滅蝨即可。不過他提醒，高溫方法只能用作紓緩，由於床蝨繁殖速度快，問題嚴重最好還是盡快請專業滅蟲公司上門處理。

高溫滅蝨自救方法

最佳：蒸氣掛熨、蒸氣熨斗

方便且易用，為最佳選擇

次選：熱風槍

夠高溫，惟小心灼傷物件

次選：風筒

方便，但要避免風嘴太貼近物件表面，否則造成阻塞易生危険

處理床褥被鋪：仔細地高溫熨邊角等床蝨匿藏的位置

處理電掣位置：避免直接用高蒸氣噴灑，建議在電掣上鋪毛布作阻隔，再以高溫處理

處理衣服：以60度或以上熱水清洗

巴士5大床蝨黑點

除機場快線外，本港不少公共交通工具包括巴士等的座位均採用布面，滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣於社交平台分享，指床蝨可藏身於狹小縫隙，形容「搭程巴士就可能中招」，提醒市民巴士上幾大床蝨出現黑點以提醒大家注意：

● 黑色座位扶手

● 乘客扶手

● 安全帶

● 座位靠窗邊位置

● 充電插蘇位置

阿臣進一步解釋，指相信巴士公司無論如何清潔，都難以處理座位充電口內部或座椅底部，令有關位置成為床蝨出現的「高頻率地段」，而一旦有床蝨經巴士傳播，則傳入社區機會勢必大增。