日本為港人熱門旅遊地，但關西多個地區的河川、地下水等水源近日被驗出「永久化學物」PFAS超標，大阪更有至少31位居民的血液被驗出PFAS濃度超標。當地有組織召集義工擴大檢驗規模，對區內1,000名居民進行檢測，結果出爐後將交由當局處理。

31人血液PFAS超標

綜合日媒報道，大阪攝津市、京都、兵庫縣等日本關西地區的河流與地下水，被驗出對人體有害的「永久化學物」PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）。當地民間組織民主醫療機構聯合會（Osaka Min-Iren）為確認情況，近日對攝津市的87位居民進行血液檢測，結果發現有31人的血液被檢出PFAS超標。

有見及此，民主醫療機構聯合會與其他組織再召集義工擴大檢驗規模，對當地1,000名居民進行血液檢測，再交由京都大學醫學研究生院進行分析，目前已完成30%的檢測進度，最後的檢驗結果將交由當局參考採取措施。

普遍存在於日常用品 長期攝入增患癌風險

據資料顯示，PFAS是一種不能被環境分解的化學物質，常用於易潔鑊、手機、地毯、傢俬、快餐包裝、化妝品及護膚品等物品，有防水、防污及防油作用。它們進入體內後，要近10年時間才能被分解，故被形容為「永久化學物」，長期攝入有機會令身體出現以下5大風險：

● 致癌

● 甲狀腺疾病

● 肝損傷

● 生育能力下降

● 干擾內分泌等

5大日用品

1. 廁紙

2. 手機

3. 易潔鑊

4. 快餐包裝

5. 化妝品

過往已曾有研究指出PFAS對健康帶來的風險，特別是孕婦，如胎兒在子宮內接觸PFAS增加患自閉症風險，成年後患上腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌風險都會較高。澳洲一項研究便發現，易潔鑊上只要有一道5厘米的裂縫，不管是刮刀或匙羹形成，也可釋出多達9,100顆塑膠微粒，在煮食時會滲入食物當中，暗藏巨大風險。

美國早年一項研究觀察2003至2014年間約1萬名人士血液樣本，於7成樣本中發現5種常見的PFAS，同時發現參與者體內PFAS濃度會在進食快餐後24小時內上升，相信是因食物沾到外賣包裝紙或膠盒的塗層含有的PFAS所致。