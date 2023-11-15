常言道：「救人一命，勝造七級浮屠」。休班護士周建邦，去年巧遇一名突然暈倒街頭的60多歲男子，他立即上前以心肺復甦（CPR）施救；期間男子曾心臟停頓約21分鐘，周建邦未有放棄努力急救，最終成功令對方逃出鬼門關。周建邦接受《晴報》訪問時表示，一旦不幸出現心跳驟停而昏迷，而患者未能夠立即接受心肺復甦法（CPR）及心臟除顫法（AED），他們每1分鐘的存活率就會下降10%，由此可見即時急救的重要，他亦期望將來能全面推動急救教育。

周建邦是一名公立醫院急症室護士，同時亦兼任聖約翰救傷隊高級救護主任。去年10月18日，他原本要到一間學校的陸運會提供急救當值服務，但因懸掛3號風球而取消。及後他於紅磡乘小巴回家途中，在車上發現一名年約60多歲男子暈倒行人路上；當時男子的姿勢不尋常，故他立即下車上前了解狀況。

檢查後發現男子無呼吸脈搏

由於下車距離事發現場大約有500米，故他下車後立即跑往現場。當時現場大約5至6名街坊圍觀，周建邦趕到後表露身份，初步檢查後發現男子已無呼吸脈搏，遂立即為對方進行心肺復甦（CPR）急救。

他形容當時自己「身兼多職」，雖然有熱心街坊幫忙報警，但未能清楚講出準確位置，故他一邊急救，一邊接過電話與報案中心職員溝通；另一方面，患者當時沒有呼吸脈搏，除了CPR外，亦需同步使用AED機，惟未能即時尋找就近AED機。最終待消防車到達現場後，才獲得AED機為患者進行急救。

「嗰陣情況太危急，有好多嘢要兼顧，加上當時係疫情期間，除咗要做好感染控制，亦要留意傷者嘅急救時間等，後來我先回想返其實附近有間消防局，門外已經有部AED機。」

男子曾一度心臟停頓約21分鐘

周建邦一直陪同男子送往急症室，所幸男子在抵達急症室前甦醒及回復心跳。而男子當晚隨即進行「通波仔」手術，家人後來透過醫生口中得知，原來他曾一度心臟停頓約21分鐘；如果沒有得到周建邦出手相救，相信被救回的機率十分低。事後男子送上感謝信，答謝周建邦的幫忙。

AED機最能幫助心跳驟停患者

縱使周建邦平日「身經百戰」，在急症室見盡很多生命的誕生及離去，但在街上遇到如此危急及沒有足夠急救支援也是第一次，坦言「有少少緊張」。慶幸最終該名男子無大礙，令周建邦感到多年來累積的急救經驗與知識都沒有白費。

經歷今次事件，周建邦認為推動急救教育十分重要。他表示，任何人一旦出現心跳驟停情況，如未能即時接受CPR及使用AED急救，患者每1分鐘存活率會下跌10%，由此可見即時急救的重要性，

「最能夠幫助心跳驟停嘅患者係一部AED機，單純做CPR只能幫助對方減少腦部細胞缺氧嘅時間。對於半隻腳入咗鬼門關嘅患者，遇到識急救嘅人好重要。」

報警時留意2大重點

另外，周建邦亦留意不少人在緊急關頭下報警時，未能準確地說出事發地點。因此他提醒報警時，有以下2大注意事項︰

1. 留意附近燈柱上的編號

尋找最近的燈柱，並講出全組燈柱號碼，報案中心人士便能迅速找出你的所在地

2. 不要只顧打卡拍照，要盡快報警

AED機哪裏找得到？

對於拯救心臟驟停的患者，施行CPR及配合使用AED機，是最有效的拯救方法。為此，消防處於去年6月推出「AED睇得到用得到」計劃，鼓勵公私營機構讓市民更易找到身邊的AED，隨時協助有需要的人士。消防處於全港逾100間消防局及救護站外的當眼處，設置放有AED的「任何仁」公仔儲存箱，其他參與的機構包括港鐵、機管局、賽馬會和東華三院等亦會跟隨，市民可透過處方設立的「AED搵得到」網站，搜尋參與計劃的AED位置。

心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100%

心臟科專科醫生王泰鴻醫生指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且越快越好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

心肺復甦法CAB程序（2020最新指引）

1）壓胸-C（Chest Compression）

● 每分鐘100至120次的速率進行胸部按壓

● 成人胸骨的壓下深度為5-6cm

2）氣道-A（Airway）

● 按額托顎，暢通氣道

● 不斷進行直至傷病者有復甦跡象

3）吹氣-B（Breathing）

● 按壓與吹氣比例為30：2

● 每次吹氣時間約一秒