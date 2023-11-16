陳皮年份愈高愈好，但如果放到發霉還可以食用嗎？有網民最近發現家中陳皮表面長出白點懷疑發霉，有網民教路「刷乾淨曬一曬」便能繼續食用，不過有中醫師警告，陳皮一旦發霉便不能食用，否則會增加患癌風險。

該名女網民在Facebook群組「職人吹水」中發文，指家中陳皮表面長出白點，懷疑是發霉。從女網民上載照片可見，陳皮用紅繩捆綁著，淨看表面兩塊已經明顯長滿白斑。

「請問各位，這個陳皮是不是發霉了？還可以吃嗎？謝謝！」

網民：曬一曬就可以食？

帖文一出有很多自稱有經驗的網民留言，有人表示只要用牙刷刷走表面的白點，曬一曬便可以照常食用，聲言「陳年老陳皮」都是這樣處理；有網民則極力反對，提醒發霉陳皮會致癌。

網民有乜講

丟掉吧女人命貴過食物。

嚴重發霉，唔好要啦啦隊食壞人呀！

扔咗佢啦，醫藥費仲貴。

試曬吓太陽，都唔消失就扔咗佢。

我屋企有30年嘅，收得好，唔需要曬呀!

發霉嘅陳皮最好唔好要，有損肝臟。

用牙刷，刷乾淨再在大太陽下曬。

要每年有太陽拿出來曬吓，陳年陳皮對哮喘好好，我會沖普洱茶，天氣轉前就飲。

發霉食物有黃曲霉素。

扔啦!

出現白點是否發霉？

註冊中醫師林惠賢接受《晴報》訪問時表示，陳皮表面的白色粉末有3個可能性：

1. 陳皮乾燥果囊粉碎後散落在其他果皮上

2. 白霜：為揮發油檸檬烯釋出物，帶近似檸檬的香味，柑橘類水果（特別是其果皮）含量較高

3. 霉菌：霉變的陳皮聞上去也會有一股不新鮮的霉味，受發霉位置呈綠色或綠灰色

發霉陳皮含毒素可致癌

不少人以為陳皮只要清除霉菌，加以刷曬後可繼續食用，林醫師提醒，當陳皮發霉便不宜食用、應立即丟棄，因為有機會產生黃曲霉毒素等，具致癌風險。在各類黃曲霉毒素中，以黃曲霉毒素B1最常見，毒性最大，引致肝癌的能力最強，另外發霉亦有機會產生赭曲霉毒素A，可引發腎臟病變，有致癌風險。

「白霜」有檸檬香味 可安全食用

至於陳皮上出現「白霜」能否進食？林醫師指「白霜」主要成分是檸檬烯，為揮發油析出物，有類似檸檬的香味，由於檸檬烯易揮發，若在密閉環境條件下，經過長時間的儲藏，這些化合物緩慢釋出至柑皮表面並氧化為白色物質，形成「白霜」。而檸檬烯成分可鎮咳、祛痰、抑菌，多飲用能改善慢性咽炎，鼻炎、鼻塞等呼吸不適，故有很多人都會在轉季時用陳皮沖水飲用，以紓緩天氣乾燥而導致的喉嚨不適。

陳皮防霉4大方法

如何正確貯存陳皮，才能防止因發霉而造成浪費？林醫師建議，陳皮應放於乾爽的密封玻璃瓶；並放於乾燥陰涼的位置；亦不宜放在潮濕的空間，如廚房；放置在高櫃上最為理想，因越近地面的地方越容易聚濕。

陳皮愈老愈名貴，她建議市民可不定期抽查陳皮的顏色、質地、形狀，檢查有否發霉、蟲蛀或潮濕變軟，尤其潮濕的日子過後應要多加注意，且附上不同年資的陳皮檢查方法：

3至5年：可每年曬2至3次

6年以上：可每年曬1次

10年以上：陳皮狀態穩定、質脆，可不曬

資料由滿月堂中醫診所提供。



